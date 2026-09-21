Una investigación reveló que al menos 10 trabajadores parlamentarios figuran en el planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, y que actualmente ocupan puestos remunerados en despachos legislativos y una comisión del Senado.

Según el dominical Cuarto Poder, se trata de asesores, técnicos y auxiliares que trabajan en oficinas de congresistas con funciones relevantes dentro del Parlamento.

Uno de los casos corresponde al despacho del diputado César Hugo Tito Rojas, de la bancada de Juntos por el Perú. Según el reportaje, dos de sus trabajadores aparecen en el planillón del Movadef.

Uno de ellos es Hilso Claudio Ramos Cosme, quien figura como asesor principal del despacho de Tito Rojas y fue candidato a diputado por Juntos por el Perú en Lima Metropolitana durante las últimas elecciones, aunque no consiguió un escaño. Richard Leandro Tipo Quispe es el segundo trabajador mencionado en el despacho del legislador y, desde agosto, ocupa el cargo de asesor 2.

Ambos fueron consultados por el dominical sobre su aparición en la lista del Movadef, pero no dieron explicaciones sobre el cuestionamiento.

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También se encuentra el caso de Zaida Yesel Huanca Mamani, asesora 2 del despacho del senador José Moisés Chipana, también de Juntos por el Perú. Su nombre aparece en el planillón del Movadef.

El legislador confirmó que trabaja en su oficina y, ante las preguntas sobre la contratación de personal vinculado a dicha lista, Chipana señaló que una persona tiene derecho a laborar mientras no tenga una sentencia firme.

Otro caso es el de Ángela del Águila Torres, quien trabajó como técnica en el despacho de la diputada Sadith Pérez Quispe, de Juntos por el Perú. Pérez señaló que desconocía que su excolaboradora aparecía en la lista y explicó que la contrató luego de recibir una recomendación y realizarle una entrevista.

Por otro lado, Del Águila rechazó cualquier relación con el Movadef, aseguró que nunca firmó documento alguno para esa agrupación y que recién se enteró de que sus datos, incluido su DNI, figuraban en el registro.

En el despacho del senador Hugo Isaac Ccahuana, representante de Madre de Dios por Juntos por el Perú, trabaja Dick Jefferson Luya Asto como auxiliar, quien el reportaje también precisó que aparece en el planillón del Movadef. Tras ser consultado, negó conocer esta información.

La investigación también menciona a Genebrardo Mariano Arana Bazán como asesor 2 de la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, quien también negó cualquier vínculo con el Movadef, pese a que su nombre aparecería en el planillón revisado por el dominical.

Finalmente, el reportaje menciona al diputado Alejandro Manay Pillaca de Juntos por el Perú, quien habría contratado como técnicos de su despacho a Edith Mota Palomino y Renán Quispe Najarro, quienes también figurarían en el registro del Movadef, de acuerdo al reportaje.