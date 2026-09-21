El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Fredy López Mendoza, se trasladó a la ciudad de Caraz para encabezar y dirigir la investigación destinadas al esclarecimiento del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, así como de las lesiones por arma de fuego ocasionadas a otras personas. Así lodispuso el ministro del Interior, César Astudillo.

La decisión del Ministerio del Interior responde al compromiso de conducir una investigación con el más alto nivel de rigor técnico, presencia operativa y articulación permanente con el Ministerio Público, según indicó a través de un comunicado.

El comandante general lidera las acciones junto al jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), general PNP José Zavala Chumbiauca, y personal especializado de la DIRINCRI.

Dos detenidos en la investigación

Como resultado de las primeras acciones policiales, la investigación cuenta con dos ciudadanos venezolanos detenidos:

- L.I.O.D. (30), intervenido en flagrancia en Caraz el 19 de septiembre, señalado como presunto autor material de los hechos.

- R.J.T.A. (29), detenido durante la madrugada del 20 de septiembre en Lima y posteriormente trasladado bajo custodia policial a Caraz, donde su presunta vinculación con el caso continúa siendo materia de investigación.

Ambos permanecen a disposición de las autoridades mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Diligencias en coordinación con el Ministerio Público

En la Comisaría PNP Caraz, el comandante general sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio Público y el equipo de investigadores especializados para evaluar los avances del caso y definir las diligencias urgentes e inaplazables.

Posteriormente, los equipos realizaron inspecciones técnicas en los principales puntos vinculados a la investigación, entre ellos el lugar del crimen, la presunta ruta de escape y el hospedaje donde habrían permanecido personas comprendidas en las pesquisas.

Estas actuaciones permitirán reconstruir la secuencia de los hechos, contrastar la información obtenida e identificar nuevos elementos probatorios.

Como parte de la investigación criminalística, la Policía Nacional dispuso la pericia balística forense del arma de fuego presuntamente utilizada y su homologación con los casquillos recuperados en la escena del crimen.

De acuerdo con los registros policiales, el arma incautada - una pistola Glock calibre 9 × 19 mm, serie BTVG236 - figura con denuncia por hurto presentada en la Comisaría PNP Villa El Salvador el 15 de noviembre de 2023. Los resultados de las pericias serán incorporados a la investigación respetando estrictamente la cadena de custodia y los procedimientos legales.

Con el propósito de garantizar la continuidad de las diligencias urgentes, la Policía Nacional solicitó al juzgado penal competente la convalidación judicial de la detención por un plazo de hasta siete días, requerimiento que será resuelto conforme al debido proceso y con pleno respeto de los derechos fundamentales.