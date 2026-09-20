El Ministerio del Interior (Mininter) ordenó la reasignación de más de 20 altos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) a distintas áreas y jefaturas, entre ellos el general Víctor Revoredo, quien dejó la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

A través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, Revoredo fue designado como jefe de la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP, encargada de temas como la cooperación policial con otros países.

En tanto, el general Ricardo Espinoza Cuestas, antes jefe de la Región Policial La Libertad, fue designado como nuevo director de la Dirincri.

Como se recuerda, Revoredo había sido nombrado jefe de la Dirincri el 29 de diciembre de 2025 y asumió sus funciones el 1 de enero de este año.

Asimismo, los cambios fueron planteados por el comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, bajo la causal de necesidad del servicio.

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Los demás cambios

Por otro lado, el Mininter también se dispuso diferentes cambios dentro de la institución policial.

El general Raúl Moreno Panta pasó de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General.

A su vez, el teniente general Luis Flores Solís dejó el Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) para dirigir la Inspectoría General. En tanto, el general Manuel Elías Lozada Morales dejó la Dirección Nacional de Investigación Criminal y asumió la dirección del COMOPPOL.

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El general Víctor Hugo Meza Farfán fue derivad, de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.

En total, fueron reasignados 20 generales y tres tenientes generales. Según la resolución, los cambios responden a “las especialidades funcionales, al Cuadro de Organización y al Cuadro de Personal, la misma que se ejecuta en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades del servicio, orientada al cumplimiento eficaz de la misión institucional”.