Víctor Revoredo deja la Dirincri. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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quien dejó la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

A través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano,

En tanto, el general Ricardo Espinoza Cuestas, antes jefe de la Región Policial La Libertad, fue designado como nuevo director de la Dirincri.

Como se recuerda, Revoredo había sido nombrado jefe de la Dirincri el 29 de diciembre de 2025 y asumió sus funciones el 1 de enero de este año.

Asimismo,

Los demás cambios

Por otro lado, el Mininter también se dispuso diferentes cambios dentro de la institución policial.

El general Raúl Moreno Panta pasó de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General.

A su vez, el teniente general Luis Flores Solís dejó el Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) para dirigir la Inspectoría General. En tanto, el general Manuel Elías Lozada Morales dejó la Dirección Nacional de Investigación Criminal y asumió la dirección del COMOPPOL.

El general Víctor Hugo Meza Farfán fue derivad, de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.

En total, fueron reasignados 20 generales y tres tenientes generales. Según la resolución, los cambios responden a “las especialidades funcionales, al Cuadro de Organización y al Cuadro de Personal, la misma que se ejecuta en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades del servicio, orientada al cumplimiento eficaz de la misión institucional”.

Revoredo había sido nombrado jefe de la Dirincri el 29 de diciembre de 2025 y asumió sus funciones el 1 de enero de este año. (Foto: Andina)
Revoredo había sido nombrado jefe de la Dirincri el 29 de diciembre de 2025 y asumió sus funciones el 1 de enero de este año. (Foto: Andina)

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