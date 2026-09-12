El Ejecutivo propone crear un registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas, a fin de sistematizar información sobre estos grupos y fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad.

En el marco de las delegaciones de facultades legislativas, la Presidencia de Consejo de Ministros precisó que este registro permitirá identificar información clave de las organizaciones.

Como por ejemplo: sus integrantes, las zonas en las que atacan, estructura de mando, modalidades delictivas, además de sus capacidades operativas, financieras y logísticas.

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Además, se plantea establecer un mecanismo especial de coordinación dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), que articule a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

En ese contexto, el presidente del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que la delegación de facultades permitirá fortalecer la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

Asimismo, a través de las mismas se busca crear un comando de inteligencia similar al histórico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), con capacidades para anticiparse a la comisión de delitos.

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Geolocalización de celulares

La Policía Nacional del Perú podrá acceder a información de localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles vinculados a investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato, de aprobarse el proyecto de ley que plantea modificar el marco legal de las telecomunicaciones.

La propuesta también contempla incorporar herramientas tecnológicas para identificar patrones de comunicación asociados a redes de extorsión, rutas de sicariato y estructuras vinculadas a la minería ilegal.

Con esta información, la Policía y las unidades de inteligencia podrán analizar las interacciones de las organizaciones criminales e identificar sus principales puntos de operación y coordinación.

Asimismo, el proyecto plantea fortalecer la conservación y entrega de información técnica por parte de las empresas operadoras.

Además de optimizar la detección, corte y bloqueo de señales móviles y comunicaciones ilegales realizadas desde establecimientos penitenciarios o centros juveniles.