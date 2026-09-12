Estrategia integral incorpora inteligencia, geolocalización y rastreo de equipos móviles para enfrentar la extorsión, el sicariato y otras modalidades del crimen organizado. Foto: PCM
Estrategia integral incorpora inteligencia, geolocalización y rastreo de equipos móviles para enfrentar la extorsión, el sicariato y otras modalidades del crimen organizado. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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El Ejecutivo propone crear un registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas, a fin de sistematizar información sobre estos grupos y fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad.

Como por ejemplo: sus integrantes, las zonas en las que atacan, estructura de mando, modalidades delictivas, además de sus capacidades operativas, financieras y logísticas.

Además, se plantea establecer un mecanismo especial de coordinación dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), que articule a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

Asimismo, a través de las mismas se busca crear un comando de inteligencia similar al histórico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), con capacidades para anticiparse a la comisión de delitos.

Geolocalización de celulares

podrá acceder a información de localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles vinculados a investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato, de aprobarse el proyecto de ley que plantea modificar el marco legal de las telecomunicaciones.

La propuesta también contempla incorporar herramientas tecnológicas para identificar patrones de comunicación asociados a redes de extorsión, rutas de sicariato y estructuras vinculadas a la minería ilegal.

Con esta información, la Policía y las unidades de inteligencia podrán analizar las interacciones de las organizaciones criminales e identificar sus principales puntos de operación y coordinación.

Asimismo, el proyecto plantea fortalecer la conservación y entrega de información técnica por parte de las empresas operadoras.

Además de optimizar la detección, corte y bloqueo de señales móviles y comunicaciones ilegales realizadas desde establecimientos penitenciarios o centros juveniles.

El proyecto también plantea facilitar a la Policía el acceso a información de geolocalización de celulares vinculados a investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato. Foto: PCM.
El proyecto también plantea facilitar a la Policía el acceso a información de geolocalización de celulares vinculados a investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato. Foto: PCM.

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