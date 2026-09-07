El Ejecutivo anunció la próxima designación de Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien comunicó que solicitará su pase al retiro.

López Mendoza llega al máximo cargo policial desde el propio alto mando de la institución. Hasta este domingo se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General de la PNP, puesto que ocupaba desde enero de 2026 y que está vinculado con la planificación y coordinación de la institución.

El oficial es teniente general de la PNP y cuenta con más de tres décadas de servicio . Su trayectoria incluye funciones de comando, investigación criminal, lucha contra la corrupción y gestión institucional.

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Trayectoria

Antes de asumir el Estado Mayor General, López Mendoza fue secretario ejecutivo de la PNP desde octubre de 2025. También tuvo responsabilidades en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) y dirigió la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).

El general Óscar Arriola anunció que dejará el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú en los próximos días. Fredy López tomará su lugar. Foto: Presidencia.

Asimismo, estuvo al frente de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) y de la XV Macro Región Policial Madre de Dios. En 2019 dirigió la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo.

Su experiencia también incluye funciones en el exterior. En 2012 fue designado agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

Formación

López Mendoza pertenece a la promoción PNP de 1990. Además, cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su investigación de posgrado estuvo relacionada con el uso de agentes encubiertos para combatir el crimen organizado.

Fue ascendido a general de Armas con eficacia desde enero de 2021 y en noviembre de 2024 alcanzó el grado de teniente general.

Su llegada a la Comandancia General se produce en un contexto marcado por el avance de la extorsión, el sicariato y otras modalidades del crimen organizado. Entre los principales retos para su gestión estarán el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación criminal y la coordinación operativa de la PNP.