Óscar Arriola dejará el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú. Foto: GEC / Hugo Pérez
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Redacción Gestión
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en los próximos días.

el premier Luis Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo.

Durante su mensaje, Arriola sostuvo que su decisión responde a los objetivos estratégicos planteados para fortalecer la institucionalidad y combatir la criminalidad organizada, tanto nacional como transnacional.

El jefe policial agradeció a la presidenta Fujimori por el respaldo brindado durante su gestión, así como a las anteriores autoridades que, según indicó, le dieron la oportunidad de ejercer la comandancia general.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia, con la frente muy en alto”, señaló.

y no desfallecer frente a los desafíos de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

“Nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción”, afirmó.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, precisó que Arriola presentará su solicitud de pase al retiro en los días siguientes.

Tras la salida de Arriola, el teniente general PNP y actual jefe del Estado Mayor, Fredy López Mendoza, asumirá el cargo.

“Esta designación también atiende a una transferencia institucional. La criminalidad nos quiere desafiar como sociedad y como Estado, y no lo podemos permitir”, precisó el premier.

El primer ministro Luis Galarreta anuncia que Óscar Arriola deja cargo de comandante general PNP. (Foto: César Bueno/ GEC)
El primer ministro Luis Galarreta anuncia que Óscar Arriola deja cargo de comandante general PNP. (Foto: César Bueno/ GEC)

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