El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que la lucha contra la criminalidad no solo debe enfocarse en proteger a la población, sino también en evitar que las organizaciones delictivas debiliten la confianza en las instituciones y el Estado de derecho.

Tras confirmarse la salida de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Galarreta sostuvo que la criminalidad tiene un objetivo adicional al de atentar contra la vida de las personas.

“También hay otro objetivo, que es debilitar las instituciones, que es que la ciudadanía no crea en sus instituciones y en el Estado de derecho”, señaló el premier.

En esa línea, indicó que el Gobierno de Keiko Fujimori continuará desarrollando estrategias para enfrentar esta problemática y adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas medidas.

“Vamos a trabajar diferentes estrategias para poder acabar con esta lacra y, sobre todo, en los meses que quedan vamos a presentar varias acciones en las próximas semanas para que la ciudadanía pueda ver cómo continuamos con esta lucha contra la criminalidad”, afirmó.

Reconocimiento a Arriola

Durante su pronunciamiento, Galarreta también tuvo palabras de reconocimiento para Óscar Arriola, quien anunció su decisión de solicitar el pase al retiro.

El jefe del Gabinete calificó la decisión como un “gesto de compromiso con el país” y destacó la trayectoria del ahora saliente comandante general.

El general PNP Óscar Arriola anunció que dejará la comandancia general de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Captura / TV Perú)

“Quiero además señalar que, indistintamente de las opiniones, todos sabemos que hay profesiones ingratas, a veces, como son nuestros policías y otras profesiones”, manifestó.

Asimismo, resaltó la meritocracia de Arriola dentro de la institución policial y su compromiso con el país.

“Todos conocemos de la trayectoria del general Arriola, de su meritocracia en la institución, una persona que ama el país y ama su institución”, expresó.

Galarreta también agradeció a la familia del oficial por el tiempo que, según dijo, le brindó a la Policía Nacional.

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El premier anunció, además, que el general Freddy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor, será designado para reemplazar a Arriola al frente de la PNP. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de mantener una transferencia institucional y respetar la prelación dentro de la institución.

Finalmente, Galarreta sostuvo que el Gobierno mantendrá una posición firme frente al crimen organizado. “La criminalidad nos quiere desafiar como sociedad y como Estado, y no lo podemos permitir”, enfatizó.