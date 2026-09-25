A partir de 2027, el grupo apunta a llevar este nuevo negocio a Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo. (Foto: Smart Media)
A partir de 2027, el grupo apunta a llevar este nuevo negocio a Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo. (Foto: Smart Media)
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Edgar Velito
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Nexo Media Group, grupo peruano que reúne empresas independientes dedicadas a la publicidad exterior y pantallas digitales como Smart Media, Smart Box Media y Contact Media, incursiona en el transporte público de Lima con un negocio de publicidad en audio dentro de buses de empresas privadas. En diálogo con Gestión, su CEO, Hernán Bello, comentó la hoja de ruta de esta nueva línea y cómo el negocio convive con la crisis de extorsiones que afecta al sector.

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