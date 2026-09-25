Bello, quien lleva más de 30 años en la industria publicitaria, explicó que la plataforma RadioBus combina música, anuncio de paraderos, segmentos auspiciados de deportes y noticias al día, además de spots publicitarios insertados a lo largo de la hora. La tecnología la provee Publify, empresa que administra la música y sus licencias, mientras que la venta de espacios está a cargo de Smart Media, empresa del grupo.

“Tienes música y tienes spots de publicidad insertados a lo largo de la hora. Son los avisos publicitarios los que dan soporte a que esto pueda existir”, sostuvo.

Según la compañía, en Lima se registran 7.5 millones de pasajeros al día en transporte público y que el tiempo a bordo supera, en muchos casos, la hora. Durante ese trayecto, explicó, muchos pasajeros evitan sacar el celular por la inseguridad. “Eso te da una oportunidad para hablarle a la gente”, indicó.

Hernán Bello, CEO de Nexo Media Group.

Flota, inversión y metas: los planes de RadioBus

Hoy RadioBus trabaja con las empresas Aquarius, El Rápido y AeroDirecto, lo que le permite operar en 120 unidades. “Esperamos integrar algunos otros más”, adelantó.

Según Bello, las empresas con las que trabaja movilizan 1.8 millones de pasajeros al día. La meta es llegar a 600 unidades durante el primer trimestre de 2027, con lo que esperan alcanzar cerca de 5 millones de pasajeros.

Entre plataforma y equipos, la inversión en el proyecto llegaría a S/ 3 millones al cierre del primer trimestre del próximo año, según las proyecciones de la compañía.

El ejecutivo precisó que no instalan el sistema en cualquier bus. Solo trabajan con empresas que buscan implementar una cultura de servicio en sus unidades. “Hay empresas que están muy preocupadas por este servicio de audio y nos hemos complementado muy bien con ellos”, afirmó.

Hoy RadioBus trabaja con las empresas Aquarius, El Rápido y Aerodirecto, lo que le permite operar en 120 unidades.

RadioBus avanza pese a las extorsiones

Consultado sobre el impacto de las extorsiones, Bello reconoció que la crisis afectó la velocidad de instalación de la plataforma, pues en los momentos más críticos los buses no salían a operar. “Si no fuera por la inseguridad, estaríamos en más de 300 unidades”, afirmó.

Aun así, sostuvo que la demanda del pasajero se mantiene. “Las personas necesitan movilizarse (...) Mi foco está en la experiencia del usuario, y creo que el transportista también está enfocado en eso”, dijo.

Frente al riesgo de que la publicidad incomode al público, señaló que la plataforma es solo de audio y con volumen controlado. Además, cada bus está georreferenciado, lo que permite emitir mensajes vinculados a lo que ocurre en la zona por la que pasa la unidad. “La idea es que el mensaje se convierta en una suerte de noticia y no en una suerte de estridencia”, explicó.

Por ahora, el Metro de Lima y el Metropolitano no están en sus planes. Según Bello, en ambos sistemas los viajes son más rápidos y, en el caso del Metropolitano, la administración recae en la ATU y hay distintos propietarios de flota.

Expansión de RadioBus en regiones y los otros negocios del grupo

A partir de 2027, la empresa apunta a llevar RadioBus a Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo, así como a ciudades de la sierra con volumen de rutas, como Huancayo, Cusco y Ayacucho. Bello anticipó que probablemente empiecen por el sur, dado que el norte es la zona más golpeada por las extorsiones.

El crecimiento del grupo, explicó, estará en este nuevo medio. “Donde veo un crecimiento importante es en este nuevo medio. RadioBus tiene un componente de audiencia muy interesante para marcas de consumo masivo”, afirmó.

En pantallas digitales, Smart Box Media cerraría el 2026 con un crecimiento de 15%, tras avanzar 30% el año pasado. Por su parte, Sociedad Digital, dueña del marketplace tupantalla.com, planea lanzar una herramienta de inteligencia artificial (IA) este año para que emprendedores diseñen sus artes y contraten pantallas por día.

En publicidad exterior, Smart Media comercializa los espacios de CityBike, empresa de capitales españoles e italianos que opera el sistema de bicicletas de Miraflores, donde la publicidad subvenciona el servicio. Ese negocio se ha visto resentido por la saturación de avisos en Miraflores durante la última gestión municipal.

Smart Media comercializa los espacios de City Bike, empresa de capitales españoles e italianos que opera el sistema de bicicletas de Miraflores, donde la publicidad subvenciona el servicio.

Además, espera que San Isidro active el sistema de bicicletas paralizado hace seis años, con 500 bicicletas guardadas y 20 paneles instalados, tras un proceso judicial que CityBike ganó. Con ello, Smart Media pasaría de 12 a 32 posiciones publicitarias.

El grupo completa su portafolio con Contact Media, que administra contratos en centros comerciales subarrendados a Entel para antenas de interiores, y una línea de iluminación inteligente de edificios.

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