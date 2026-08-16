El empleo de solo dos pantallas en Perú se consolida y se estabiliza, pero crece el uso de tres pantallas.
El empleo de solo dos pantallas en Perú se consolida y se estabiliza, pero crece el uso de tres pantallas.
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Josimar Cóndor
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Para el consumidor peruano, el “zapping” ya no es solo cambiar de canales de televisión. Ahora, esa práctica implica alternar la atención entre dispositivos y la publicidad tiene que correr para alcanzar el interés. Si antes había una pantalla dominante, hoy el televisor, el celular y la computadora personal (PC) compiten de igual a igual, y cada vez más peruanos le prestan “algo de atención” a las tres al mismo tiempo, según el Informe de Tendencias 2024-2026 de las agencias Intendigital e Innova Media 5.0.

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