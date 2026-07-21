Proponen nuevas reglas para los reclamos en compras realizadas por redes sociales. | Foto: Generada por IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Las ventas por redes sociales dejaron de ser una actividad reservada para grandes empresas. Hoy, miles de emprendedores y negocios ofrecen productos y servicios mediante Instagram, Facebook, TikTok o aplicaciones móviles, convirtiendo estos canales en una de las principales puertas de entrada al comercio electrónico.

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