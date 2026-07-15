¿Puede una IA ayudar a sancionar? El debate legal que enfrenta a expertos.| Foto: Indecopi, generada por IA - CHATGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte de las entidades públicas comienza a abrir un nuevo frente de debate jurídico en el Perú. Si bien estas tecnologías prometen agilizar el análisis de grandes volúmenes de información y optimizar la labor de las autoridades, surge una interrogante cuando intervienen en procedimientos administrativos sancionadores: ¿el marco legal vigente permite su utilización?

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