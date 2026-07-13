El bloqueo fue ejecutado el 10 de junio de 2026 por diversas empresas proveedoras del servicio de acceso a Internet en el país. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Comisión de Derecho de Autor (CDA) del Indecopi dictó, de oficio, un conjunto de medidas cautelares que permitieron bloquear el acceso, desde el territorio peruano, a 238 sitios web que transmitían ilegalmente partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 o facilitaban el acceso no autorizado a estas emisiones, vulnerando la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos.

mediante directorios de enlaces que permitían a los usuarios acceder de manera rápida y directa a plataformas de terceros donde también se difundían ilegalmente estos encuentros.

El bloqueo fue ejecutado el 10 de junio de 2026 por diversas empresas proveedoras del servicio de acceso a Internet en el país, en cumplimiento de la Resolución N° 0333-2026/CDA-INDECOPI.

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Indecopi. (Foto: Eduardo Cavero | GEC)
Indecopi. (Foto: Eduardo Cavero | GEC)

Asimismo, se verificó que, a través de estos portales, se realizaban presuntos actos no autorizados de explotación de contenidos protegidos o se contribuía a que terceros desarrollaran dichas actividades ilícitas.

Además, contribuyen a reducir la congestión que generan los sitios piratas en las redes de Internet y ayudan a prevenir riesgos para los usuarios, como el robo de información personal o la instalación de programas maliciosos en sus dispositivos.

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