La Comisión de Derecho de Autor (CDA) del Indecopi dictó, de oficio, un conjunto de medidas cautelares que permitieron bloquear el acceso, desde el territorio peruano, a 238 sitios web que transmitían ilegalmente partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 o facilitaban el acceso no autorizado a estas emisiones, vulnerando la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos.

Las investigaciones realizadas determinaron que estas plataformas ofrecían servicios de streaming para retransmitir los partidos de la máxima competencia del fútbol o realizaban actividades de linking, mediante directorios de enlaces que permitían a los usuarios acceder de manera rápida y directa a plataformas de terceros donde también se difundían ilegalmente estos encuentros.

El bloqueo fue ejecutado el 10 de junio de 2026 por diversas empresas proveedoras del servicio de acceso a Internet en el país, en cumplimiento de la Resolución N° 0333-2026/CDA-INDECOPI.

Indecopi. (Foto: Eduardo Cavero | GEC)

Asimismo, se verificó que, a través de estos portales, se realizaban presuntos actos no autorizados de explotación de contenidos protegidos o se contribuía a que terceros desarrollaran dichas actividades ilícitas.

Estas medidas forman parte de las acciones permanentes del Indecopi para combatir la piratería digital, proteger los derechos de autor, así como las inversiones y las fuentes de empleo vinculadas a las industrias creativas y audiovisuales.

Además, contribuyen a reducir la congestión que generan los sitios piratas en las redes de Internet y ayudan a prevenir riesgos para los usuarios, como el robo de información personal o la instalación de programas maliciosos en sus dispositivos.