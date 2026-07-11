Las aerolíneas serán responsables por la pérdida, robo, daños o deterioro del equipaje de los pasajeros y podrían enfrentar multas de hasta 450 UIT si se comprueba que incumplieron las normas de protección al consumidor , recordó el Indecopi ante el incremento de viajes por Fiestas Patrias.

La entidad precisó que las empresas de transporte aéreo deben garantizar que el equipaje llegue en buen estado y al mismo tiempo que el pasajero, ya que su obligación de custodia se mantiene desde que reciben las pertenencias hasta su entrega en el destino.

De acuerdo con el Indecopi, entre 2025 y los primeros meses de 2026 se presentaron 241 reclamos relacionados con equipajes. De ese total, 104 correspondieron a pérdida, 100 a falta de entrega y 37 a sustracción de artículos.

Ante este escenario, la entidad recomendó a los viajeros exigir el ticket de registro al entregar el equipaje en bodega, tomar una fotografía antes del embarque para acreditar su estado y declarar previamente los objetos de valor que transporten.

Si la aerolínea no atiende el reclamo o se niega a responder por los daños ocasionados, el pasajero puede presentar su queja en el Libro de Reclamaciones de la empresa, la cual deberá responder en un plazo máximo de 15 días hábiles. De no obtener una solución, podrá acudir al Indecopi a través de sus canales de atención.

El Indecopi recuerda que las aerolíneas son responsables por pérdida, robo, daños o deterioro del equipaje de los pasajeros, por lo que deben garantizar que este llegue en buen estado y a tiempo✈️.

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🇵🇪 #FiestasPatriasTusDerechosSeRespetan pic.twitter.com/RPDIuqOhLK — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) July 11, 2026

Antecedentes de daño en equipaje

Como antecedente, el Indecopi informó que recientemente confirmó una sanción contra una aerolínea que permitió que el equipaje de mano de una pasajera fuera colocado en un compartimiento distinto al espacio exclusivo que había adquirido, lo que ocasionó daños en sus pertenencias.

Por este caso, la empresa recibió una multa de 4 UIT y fue obligada a devolver el monto pagado por el equipaje afectado.