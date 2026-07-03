¿El estacionamiento debe pagar si dañan tu vehículo? Lo que debes saber |Foto: Generada por IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Dejar el vehículo en una playa de estacionamiento suele brindar tranquilidad a los conductores. Sin embargo, esa sensación cambia cuando, al regresar, encuentran el auto chocado, con una autoparte robada o sin algunos objetos que habían dejado en su interior.

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