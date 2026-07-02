Corte Suprema cambia las reglas del retiro de confianza en el empleo privado | (Foto: Magnific)
Corte Suprema cambia las reglas del retiro de confianza en el empleo privado | (Foto: Magnific)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

La figura del retiro de confianza ha ocupado un lugar particular dentro del derecho laboral peruano, debido a las características especiales de quienes desempeñan cargos de confianza. Sin embargo, una reciente casación de la Corte Suprema vuelve a poner este tema sobre la mesa.

TE PUEDE INTERESAR

Gratificación de Fiestas Patrias: todo lo que debes saber de este beneficio
Sunat permitirá cambiar virtualmente tipo de contribuyente: ¿cómo hacerlo ahora?
Cuentas sueldo: ¿qué entidades financieras pagan más por depositar la remuneración?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.