La mayoría de cuentas sueldo ofrecen un retorno mínimo. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Cada mes, a veces en dos pagos quincenales, los trabajadores formales dependientes reciben su remuneración en una denominada cuenta sueldo, ¿qué entidades pagan mayores intereses por este producto?

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