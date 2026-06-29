La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) compara la tasa de interés efectiva anual, y se muestra, en primer lugar, que la gran mayoría paga 1% o menos.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, comentó que, de lo depositado en estas cuentas, en promedio, el 70% se destina al consumo y el 30% se deja en la cuenta.

“Para una entidad financiera significa bastante ese flujo constante (de capital que ingresa en las cuentas sueldo)”, afirmó Casana.

En promedio, el 70% de lo depositado en las cuentas sueldo se destina al consumo. (Imagen: Andina)

El economista explicó que la administración de una cuenta sueldo permite realizar ventas cruzadas. Es decir, a ese trabajador dependiente la entidad financiera le puede ofrecer una tarjeta de crédito u otro tipo de préstamo.

“Y son créditos casi seguros, porque como son con planilla, automáticamente el banco puede cobrarse de la cuenta”, enfatizó.

La empresa financiera ofrece, por ejemplo, el producto de adelanto de sueldo, y así, una vez que el empleador deposite la remuneración, el banco puede debitar automáticamente la deuda pendiente, refirió Casana.

Los bancos ofrecen productos crediticios a sus clientes con cuentas sueldo. (Foto: Andina/Difusión)

Si bien estas cuentas son transaccionales, un elevado porcentaje de personas mantiene fondos en estas por mucho tiempo sin moverlos, por lo que, en tales casos, convendría optar por aquellas instituciones financieras que remuneren mejor esos depósitos.

Las entidades que pagan la mayor tasa efectiva anual mínima, por cuentas de abono de remuneraciones en el sistema financiero, según la SBS, son: Caja Maynas (2.5%), Caja Huancayo (2%), Caja Tacna (2%) y Financiera Proempresa (2%). El resto de compañías, paga 1% o menos.