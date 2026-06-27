La educación superior es muy demandante en gastos, tanto en pensiones como en otros desembolsos necesarios. (Archivo GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Si usted tiene un hijo en la infancia o en edad escolar, quizás una de sus preocupaciones es cómo costeará en el futuro sus estudios superiores, ¿qué opciones existen?

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