A continuación, le mostraremos aquellas alternativas que podrían permitirle ahorrar más rápidamente para financiar los gastos de la universidad o el instituto.

Por un lado, los fondos mutuos. Dentro de ellos, existen distintas categorías, por ejemplo, los que invierten más en renta fija (bonos y otros instrumentos de deuda), que ofrecen una ganancia de entre 5% y 7% anual, refirió Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima.

Con los fondos mutuos, se puede rentabilizar su dinero, pero dependerá del riesgo que quiera asumir. (Foto: Andina)

“Depende del perfil de riesgo y del horizonte de inversión. Si hablamos de mediano plazo, podría elegirse un fondo con mayor componente de renta fija. Pero para más de 3 años, podría considerarse un fondo con un componente mayor de renta variable (acciones)”, añadió.

Una segunda opción es el aporte voluntario a las AFP (sin fin previsional) donde se puede optar por cualquiera de los tres tipos de fondos de pensiones, el 1, 2 o el 3, de menor a mayor riesgo (el fondo 3 invierte una mayor proporción en acciones, es más volátil, pero en el largo plazo su retorno es más alto).

Una tercera alternativa son los productos de las aseguradoras. Uno de ellos es la renta particular. “Uno deposita el monto, ya sea en dólares o soles, y la empresa paga una tasa de interés fija por el periodo pactado, que puede ser 2 años o más”, explicó García. Luego del plazo acordado, se devuelve al inversionista el capital que inicialmente depositó.

Otro producto que ofrecen las aseguradoras son los seguros de vida con componente de inversión.

La persona paga una prima a cambio de un seguro de vida, pero parte de esa prima también se destina a inversión en el mercado financiero, según el portafolio ofrecido por la aseguradora, y que deberá calzar con el perfil del cliente, comentó el catedrático.

Las aseguradoras ofrecen productos como renta particular y pólizas de vida con componente de inversión. (Foto: iStock)

Con esa inversión, se ofrece al usuario, aparte de la cobertura en caso de fallecimiento, un retorno adicional.

“También existen seguros con fines universitarios. La persona va aportando (regularmente a la aseguradora), y si fallece, la póliza cubre la educación del hijo. Es como un seguro de vida donde lo que se aporta va a un fondo universitario”, señaló.

“La mejor forma (de construir un fondo para los estudios superiores de un hijo) es con un portafolio de inversión en activos financieros a través de gestores especializados como son las administradoras de fondos mutuos, AFP y compañía de seguros”, resumió García.

Las AFP y las compañías de seguros están supervisadas por la SBS, mientras que los fondos mutuos están bajo la regulación de la SMV, acotó el economista.