Cada vez más familias incorporan la planificación de la educación superior dentro de sus decisiones financieras de largo plazo. Foto: Composición Gestión.
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Giancarlos Torres
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La educación superior se ha convertido en uno de los principales retos financieros para las familias. En un contexto en el que las pensiones y demás costos asociados a la formación académica continúan aumentando, cada vez más hogares buscan mecanismos que les permitan anticiparse y construir un respaldo económico para el futuro de sus hijos.

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