Laureate Education Inc., holding estadounidense dueño de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Privada del Norte (UPN) y Cibertec, reportó resultados del primer trimestre de 2026 por encima de las previsiones del mercado, apoyada en el sólido desempeño de sus operaciones en Perú, su principal mercado.

Los ingresos del grupo alcanzaron los US$ 273 millones en el referido periodo, lo que representa un aumento interanual de 5% a tipo de cambio constante, mientras que la pérdida ajustada por acción fue de US$ 0.17, mejor a lo previsto. No obstante, la compañía registró una pérdida neta de US$ 22 millones en el trimestre, en línea con la estacionalidad del negocio educativo.

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El trimestre, tradicionalmente débil para el sector por factores estacionales, estuvo marcado por un fuerte avance en matrícula, especialmente en Perú, donde las nuevas inscripciones crecieron 13% interanual durante el ciclo de admisión.

El CEO de Laureate, Eilif Serck-Hanssen, destacó el desempeño del mercado peruano y su impacto en los resultados. “Estamos muy satisfechos con el desempeño en Perú. Esto se debe a nuestro esfuerzo enfocado en penetrar el mercado de adultos trabajadores totalmente en línea, así como a las sólidas condiciones macroeconómicas del país”, señaló durante la conferencia de resultados.

Agregó que la expansión de la oferta digital ha sido clave para captar nuevos estudiantes, en un segmento que muestra alta demanda por flexibilidad. “El mercado está respondiendo muy favorablemente a nuestra oferta de productos”, afirmó.

Entre los proyectos más relevantes de Laureate en Perú, figura la apertura de un segundo campus de la UPN en Lima Sur. Su apertura se realizaría en marzo de 2027. (Foto: difusión).

Perú lidera crecimiento frente a México

Laureate Education Inc. explicó que el dinamismo en Perú contrasta con un entorno más débil en México, donde el crecimiento de matrículas fue menor debido a condiciones macroeconómicas más moderadas.

En Perú, Laureate destacó además el impacto de su estrategia en educación online dirigida a adultos que trabajan, un segmento que seguirá liderando la expansión en el corto plazo. Según la empresa, esta modalidad no compite directamente con la educación presencial, sino que amplía el mercado atendido.

“El mercado está respondiendo muy favorablemente. Esta oferta está dedicada a adultos que trabajan, de entre 25 y 50 años”, explicó Serck-Hanssen, quien subrayó que no existe una canibalización significativa entre estas modalidades.

En términos macroeconómicos, la empresa también destacó el contexto favorable en Perú frente a otros mercados. “La economía peruana se ha beneficiado de condiciones macroeconómicas muy estables, impulsada por una fuerte demanda interna, nuevos proyectos mineros y precios elevados de las materias primas”, indicó el CEO.

De cara al resto del año, Laureate reafirmó su perspectiva para 2026, anticipando una expansión sostenida en ingresos y matrícula, con Perú como uno de sus principales ejes de crecimiento. La compañía proyecta ingresos de entre US$ 1,890 millones y US$ 1,905 millones, y un crecimiento de matrícula de entre 4% y 5%.