La Universidad Privada del Norte (UPN) inauguró un nuevo campus universitario en Ate Vitarte, con una inversión de US$25 millones. La casa de educación superior, del grupo estadounidense Laureate Education, abre las puertas a su sexta sede en Lima y octava a nivel nacional.

“Este campus es nuestra forma de enfatizar que el cambio empieza también por cómo construimos, enseñamos y aprendemos juntos”, afirmó el Dr. Martín Santana, rector de la UPN, quien señaló que esta nueva infraestructura se caracteriza por integrar tecnología inclusiva y un diseño sostenible.

La edificación cuenta con ascensores con sistema braille y señalización auditiva, en beneficio de estudiantes con discapacidad visual. También tiene iluminación LED, cargadores solares, y otros, con el fin de reducir el consumo energético y la huella de carbono.

Con esta inauguración, la universidad refuerza su presencia en Lima Este. La nueva sede ofrece 12 carreras profesionales en las facultades de Negocios, Ciencias de la Salud, Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería, Arquitectura y Diseño, y Comunicaciones.

Universidad Privada del Norte (UPN) continúa con su plan de expansión en la capital. Foto: Andina

UPN y su proyecto para promover la innovación

El director de Investigación, Innovación y Sostenibilidad de la Universidad Privada del Norte, Christian Mesía, dijo a Gestión, que la universidad lanzó una incubadora de negocios sostenibles con el fin de promover la innovación y el emprendimiento entre estudiantes. “Hemos iniciado con 28 proyectos en áreas diversas, que van desde la tecnología y el medio ambiente hasta la salud y la educación”, afirmó.

La incubadora brinda mentoría, acceso a redes de contactos, talleres especializados y espacios de trabajo. “Queremos que estos proyectos no se queden en ideas, sino que lleguen a ser productos y servicios viables en el mercado”, agregó.

Mesía señaló a Gestión que la UPN está incrementando el número de proyectos y está enfocada en la creación de centros de investigación. “Tenemos uno enfocado en investigación avanzada en agro-ingeniería, que ya desarrolla prototipos e innovaciones ya patentadas para maximizar la producción de las empresas agroindustriales”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Laureate Education mejora perspectivas ante crecimiento de matriculados en Perú y México