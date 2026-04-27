La brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral continúa siendo uno de los principales retos para la empleabilidad en el Perú. De acuerdo con el informe de Escasez de Talento 2025 de ManpowerGroup, el 70% de empleadores en el país tiene dificultades para encontrar perfiles adecuados, cifra que se eleva a 74% en el caso de medianas empresas.

Frente a este escenario, la Universidad Privada del Norte (UPN) implementó el Modelo de Aprendizaje Activo (MAA), una propuesta que replantea la experiencia universitaria con énfasis en el desarrollo de competencias y la aplicación práctica del conocimiento desde los primeros ciclos.

“El mercado laboral ya no solo busca un título; hoy las empresas requieren profesionales que dominen tecnologías avanzadas y tengan capacidad de resolución desde el inicio. Con este nuevo modelo, el estudiante se convierte en protagonista de su educación, enfrentando desafíos reales desde su etapa universitaria”, señaló el rector de la UPN, Dr. Martin Santana.

Formación progresiva y certificación de habilidades

El modelo incorpora un esquema de microcertificaciones y microcredenciales, tanto nacionales como internacionales, que permiten a los estudiantes acreditar conocimientos específicos a lo largo de su formación y fortalecer su perfil profesional de manera progresiva.

Este enfoque se complementa con una organización académica basada en cursos modulares de ocho semanas, orientados a facilitar un aprendizaje más dinámico y enfocado en resultados concretos.

Integración de tecnología y aprendizaje aplicado

Como parte de la propuesta, el MAA integra tutores con inteligencia artificial disponibles las 24 horas, que brindan acompañamiento académico continuo y promueven el uso de herramientas tecnológicas clave en el mundo laboral.

Asimismo, se incorporan metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y experiencias prácticas, con el objetivo de acercar a los estudiantes a situaciones reales de su futura profesión desde etapas tempranas.

El modelo también incluye el programa 5+1, que permite articular estudios de pregrado con posgrado y acceder al grado de magíster en un año adicional.

Con este enfoque, la UPN busca alinear su formación a estándares internacionales y responder a la necesidad de contar con profesionales capaces de adaptarse a un entorno laboral en constante transformación.

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