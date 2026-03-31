Cibertec, institución perteneciente al grupo estadounidense Laureate Education, cuenta con más de 40 años de trayectoria en la educación técnica en Perú y registró 20,038 de estudiantes matriculados en 2025. Si bien la casa de estudios es reconocida por su oferta educativa vinculada a la tecnología, ahora busca impulsar el crecimiento de su alumnado con nuevas carreras en el área de Salud y el fortalecimiento de su educación virtual, además de proyectar su expansión a tres regiones del país.

Jaime Tamashiro, Director General de Cibertec, señaló que la institución registró un crecimiento de más de 8% en 2025 frente al 2024, pese a la contracción del sector. “Habíamos definido dos pilares de crecimiento: las carreras de salud y las carreras virtuales, que han tenido un muy buen desempeño”, indicó, al destacar que esta última modalidad ha permitido ampliar su alcance fuera de Lima.

En ese contexto, Cibertec alcanzó una participación de 11% en el mercado TechVoc (Educación y Formación Técnica y Vocacional) privado nacional en 2024 y proyecta cerrar el 2025 con 12%, cifra que aún se encuentra en estimación debido a que los datos del sector para ese año no han sido cerrados.

Para el 2026, la institución educativa prevé que su operación crezca 12% respecto al 2025. “Este objetivo responde al impulso de nuestra modalidad virtual y al desarrollo de la Facultad de Salud, con programas como Enfermería Técnica, Fisioterapia y Rehabilitación, además de la reciente incorporación de Farmacia Técnica”, señaló.

A largo plazo, su meta es llegar a más de 40,000 estudiantes en el 2030. Asimismo, buscan seguir ampliando las oportunidades de formación provincias como Trujillo, y donde aún no cuenta con sedes físicas pero sí virtual, como Cusco, Piura e Ica.

Inversión enfocada en Salud

Cibertec implementó infraestructura especializada para la nueva carrera, como acceso a un hospital simulado y un laboratorio multifuncional. La decisión se da en un contexto de crecimiento de su Facultad de Salud, con la que la institución proyecta casi duplicar la demanda estudiantil este año.

La apuesta por esta área se enmarca en un proceso de fortalecimiento que la institución viene desarrollando en los últimos años. En 2024, Cibertec ejecutó una inversión cercana a US$ 900,000 para la apertura de dos nuevas carreras en el sector salud —Enfermería Técnica y Fisioterapia y Rehabilitación—, como parte de su estrategia para ampliar la formación técnica en este campo.

“Estamos invirtiendo fuerte en el desarrollo de ambientes especializados para el área de salud”, afirmó Tamashiro.

Expansión de la educación virtual

De acuerdo con un estudio de Ipsos encargado por la institución, el 83% de los peruanos prioriza que sus estudios se adapten a su jornada laboral y casi la mitad considera importante poder estudiar de forma 100% online, especialmente fuera de Lima.

“El perfil al que apuntamos es el de una persona adulta que trabaja y necesita progresar”, señaló el director de Cibertec. “Ofrecemos carreras flexibles, con clases grabadas, materiales disponibles en todo momento y plataformas que permiten estudiar desde cualquier lugar”.

Este impulso responde también a la creciente demanda por este tipo de formación. Según datos de la institución, en 2024 la modalidad semipresencial representó el 60% de la matrícula, mientras que la modalidad online registró un crecimiento de 82% frente al año anterior.

Ya para 2025, la modalidad virtual se consolidó como la más demandada dentro de la institución, con un crecimiento de 59% frente a 2024. En ese contexto, la estrategia de Cibertec apunta a ampliar su presencia en regiones donde aún no cuenta con sedes físicas, mismas que se mencionaron al inicio de la nota.

En paralelo a la expansión de su oferta virtual, Cibertec también viene fortaleciendo su línea de cursos cortos como parte de su estrategia de formación continua. De acuerdo con Tamashiro, estos programas muestran un desempeño positivo dentro de su portafolio y representan actualmente entre el 8% y el 20% de su oferta formativa.

La modalidad virtual de Cibertec permitirá a estudiantes de distintas regiones acceder a clases de educación técnica.

Entre los contenidos con mayor demanda destacan los vinculados a inteligencia artificial, análisis de datos y manejo de grandes volúmenes de información, competencias cada vez más requeridas por las empresas en sus procesos de transformación digital.

Aunque las carreras técnicas mantienen la misma carga académica y calidad, los estudiantes pueden cursar hasta tres ciclos al año en lugar de dos, lo que les permite completar programas diseñados para tres años en aproximadamente dos.



