El interés de las mujeres por las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) registra un crecimiento, impulsado por la transformación digital y la creciente demanda de talento especializado en el mercado laboral.

De acuerdo con IDAT, actualmente, las mujeres representan alrededor del 35% de la matrícula en carreras STEM. Sin embargo, su participación se concentra principalmente en especialidades como ingeniería industrial o áreas vinculadas a la salud, donde pueden alcanzar cerca del 30%.

La subdirectora de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de IDAT, Patricia Paulet sostuvo que este escenario representa una oportunidad para orientar a más mujeres hacia la formación tecnológica especializada.

“Hoy el desafío no es solo despertar interés por la ciencia, sino lograr que más mujeres se formen en tecnología e informática, que son las áreas con mayor proyección laboral y demanda sostenida, en un contexto mundial donde lo digital gana terreno”, subrayó Paulet.

En tanto, en programas de tecnología, informática y software, la presencia femenina se mantiene entre el 14% y 15%, a pesar de ser algunos de los campos con mayor proyección de crecimiento y empleabilidad.

Tecnología e informática, son las áreas con mayor proyección laboral y demanda sostenida, en un contexto mundial donde lo digital gana terreno. (Getty)

Paulet anotó que en el caso de IDAT, la matrícula femenina en carreras STEM pasó de 615 estudiantes en 2020 a 1,450 en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 135%, reflejando una tendencia consistente hacia la formación técnica y tecnológica.

“Cuando la educación tecnológica se articula con el sector privado, se generan oportunidades reales que fortalecen la competitividad del país y amplían el desarrollo profesional de más mujeres”, concluyó La subdirectora de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de IDAT - que forma parte del grupo Intercorp - en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.