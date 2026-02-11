El interés de las mujeres por las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) registra un crecimiento, impulsado por la transformación digital y la creciente demanda de talento especializado en el mercado laboral.
De acuerdo con IDAT, actualmente, las mujeres representan alrededor del 35% de la matrícula en carreras STEM. Sin embargo, su participación se concentra principalmente en especialidades como ingeniería industrial o áreas vinculadas a la salud, donde pueden alcanzar cerca del 30%.
La subdirectora de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de IDAT, Patricia Paulet sostuvo que este escenario representa una oportunidad para orientar a más mujeres hacia la formación tecnológica especializada.
“Hoy el desafío no es solo despertar interés por la ciencia, sino lograr que más mujeres se formen en tecnología e informática, que son las áreas con mayor proyección laboral y demanda sostenida, en un contexto mundial donde lo digital gana terreno”, subrayó Paulet.
En tanto, en programas de tecnología, informática y software, la presencia femenina se mantiene entre el 14% y 15%, a pesar de ser algunos de los campos con mayor proyección de crecimiento y empleabilidad.
Paulet anotó que en el caso de IDAT, la matrícula femenina en carreras STEM pasó de 615 estudiantes en 2020 a 1,450 en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 135%, reflejando una tendencia consistente hacia la formación técnica y tecnológica.
“Cuando la educación tecnológica se articula con el sector privado, se generan oportunidades reales que fortalecen la competitividad del país y amplían el desarrollo profesional de más mujeres”, concluyó La subdirectora de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de IDAT - que forma parte del grupo Intercorp - en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.