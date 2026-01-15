Ante el crecimiento del sector farmacéutico y la mayor demanda de profesionales técnicos en salud, la Escuela de Educación Superior Cibertec, del Grupo Laureate, anunció la ampliación de su Facultad de Salud con la incorporación de una nueva carrera técnica profesional a su portafolio académico para el 2026.

En concreto, la entidad educativa sumó la carrera de Farmacia Técnica, que tendrá una duración de dos años. Esta nueva propuesta académica se enmarca en la estrategia de expansión de Cibertec y en su objetivo de formar talento técnico especializado, con competencias alineadas con las necesidades reales del mercado laboral en el ámbito de la salud.

“La incorporación de Farmacia Técnica a nuestra oferta académica responde a una lectura clara del mercado: existe una necesidad creciente de talento en el sector. El crecimiento sostenido de la industria farmacéutica en el Perú, con cerca de 29,000 boticas y farmacias en operación, está incrementando la demanda de profesionales con formación práctica, dominio tecnológico y capacidad de rápida inserción laboral”, señaló Juan Carlos Infante, director académico de la Facultad de Salud de Cibertec.

Según información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Farmacia Técnica figura entre las carreras con mayor demanda.

La carrera de Farmacia Tecnica tendrá una duración de dos años. Foto: Andina.

Nueva infraestructura de Cibertec

Como parte de la nueva carrera de Farmacia Técnica, Cibertec ha implementado infraestructura especializada, que incluye el taller de actividades farmacéuticas y el laboratorio de farmacia, además de la incorporación de softwares de gestión farmacéutica utilizados en la industria .

Estos recursos, explicó el director académico, permiten que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas desde el inicio de su formación, bajo mallas curriculares actualizadas y estándares académicos de calidad.

Añadió que la escuela cuenta con alianzas estratégicas con instituciones del sector salud, como la Clínica Internacional, por ejemplo.