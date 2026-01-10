La empresa familiar tiene 51 colegios en el país: 37 propios y 14 en franquicia. (Foto: Difusión)
La empresa familiar tiene 51 colegios en el país: 37 propios y 14 en franquicia. (Foto: Difusión)
La Asociación Educativa Saco Oliveros, el segundo colegio con más estudiantes en todo el país, implementa una estrategia de crecimiento sostenido que incluye inversiones en infraestructura, expansión territorial, tanto en lima como en regiones, y una nueva oferta educativa. En conversación con Gestión, Wilmer Carrasco, presidente de la Asociación Educativa Saco Oliveros, detalla el plan estratégico para el crecimiento no solo en número de colegios sino también su salto a la educación superior.

