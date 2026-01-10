¿Cómo evalúa el desempeño de Saco Oliveros en 2025?

Registramos un incremento de 21% en nuestro EBITDA, alcanzando los S/ 188 millones. Gestionamos un préstamo sindicado privado a 12 años, por US$ 30 millones, con una tasa de interés inferior al promedio del mercado (7.5%). Un 60% de ese monto se destinará a reestructurar nuestra deuda actual, y el saldo será utilizado para inversiones.

¿Tuvieron expansión de sus sedes en 2025?

Culminamos la ampliación de nuestras sedes en Jesús María (1,000 m2), Pueblo Libre (2,000 m2) y la urbanización Elio, en Cercado de Lima (2,000 m2).

¿Para este año hay otros proyectos?

En Huaral, contamos con 5,000 m2 y ya se ha asignado un presupuesto. Actualmente, estamos a la espera de los permisos para iniciar las obras de remodelación. Asimismo, hemos presentado los expedientes para obtener los permisos necesarios y remodelar la sede de Barranco este año.

A la fecha ¿cuántas sedes tiene Saco Oliveros?

Actualmente, la asociación cuenta con 51 colegios, de los cuales 37 son de gestión directa y 14 operan bajo el modelo de franquicia. De manera separada, mantenemos dos sedes (Santa Anita y San Juan de Miraflores) dedicadas a academias.

¿Cuál es el plan con las academias?

Las academias tradicionales tienden a desaparecer. Frente a ello, estamos lanzando una academia virtual gratuita a nivel nacional, a partir de abril de este año. De todos modos, nuestro foco siguen siendo los colegios.

Wilmer Carrasco, presidente de la Asociación Educativa Saco Oliveros.

¿Su plan de expansión tendrá foco en Lima o miran hacia la provincia?

Si bien el 90% de las sedes de Saco Oliveros se ubican en Lima, estamos interesados en expandirnos a otras regiones. Actualmente, en Puno, construímos una nueva sede que registra un avance del 50%. Se trata de un local moderno de 3,000 m2 que entraría en funcionamiento a mediados de 2027. Aunque funcionará bajo el modelo de franquicia, la inversión estimada es de aproximadamente US$ 2 millones.

¿Evalúan otras franquicias?

Sí, hay otras (franquicias) en evaluación o pendientes de definición. Una de ellas, en Chiclayo, está bastante avanzada. En Lima, en cambio, se proyecta operar una sede de manera directa. En total, para 2027 se prevé la apertura de tres nuevos locales.

¿Dónde se ubicará la sede en Lima?

El terreno se ubica en la avenida Venezuela, donde proyectamos desarrollar 5,000 m2. Aún no se ha cerrado la compra, pero ya existe un acuerdo verbal y está previsto reunirnos con el propietario a fin de mes. La construcción comenzaría entre mayo y julio de este año, con una inversión estimada de US$ 8 millones.

El año pasado anunciaron que querían implementar el bachillerato internacional ¿cómo avanza ese proceso?

Queremos implementarlo en la sede de Monterrico, y la solicitud fue aceptada en octubre. La autorización ha sido otorgada para 2027. Ya estamos preparando a los estudiantes, quienes actualmente siguen otra currícula, pero que ya estamos adecuando. El acceso directo a universidades extranjeras depende del promedio obtenido en el programa. Varios alumnos ya han accedido a descuentos en universidades del extranjero, y esta iniciativa potenciará aún más sus competencias.

¿Hay planes de implementarlo en las otras sedes?

El plan a futuro es aplicar el bachillerato de manera progresiva en las demás sedes de Lima.

Y el proyecto de ingresar al área de educación superior ¿cómo avanza?

El proyecto de tener nuestra propia universidad se planea para 2028, ahora respaldado por el capital obtenido a través del préstamo recientemente gestionado. El mayor inconveniente era el financiamiento, y ahora ya contamos con los recursos.

¿Ya tienen pensado dónde se ubicaría la universidad?

Consideramos que el Callao es una ubicación ideal porque hay pocas universidades, y la nueva institución debería llevar el mismo nombre del colegio, ya que tiene un posicionamiento consolidado.

¿Cuántos estudiantes esperan alcanzar este año? ¿Qué resultado económico esperan?

Desde 2019, incrementamos la matrícula en 20%, al pasar de 29,000 a 33,500 alumnos. De acuerdo con nuestras proyecciones, esperamos alcanzar los 37 000 estudiantes en 2026 y lograr un EBITDA aproximado de S/ 200 millones. En cuanto a la captación de nuevos alumnos, proyectamos un crecimiento del 40% respecto al año pasado.

Más datos sobre Saco Oliveros.

Convenios. La asociación Saco Oliveros tiene convenios con seis universidades (Ricardo Palma, UPC, USIL, ESAN, Marcelino Champagnat, UCAL) y cinco institutos (Certus, Euroidiomas , ICPNA , Cibertec y Británico)

La empresa familiar tiene 51 colegios en el país: 37 propios y 14 en franquicia. El 90% de sus sedes está en Lima y el 10% en provincias. Fundación. En 2025, la institución creó la fundación Educación sin Límites con el objetivo de facilitar el acceso de estudiantes de bajos recursos al colegio Saco Oliveros u otros centros de estudios.

Como parte de su proceso de maduración, la empresa familiar incorporó a dos directores independientes en su Directorio: Mauricio Olaya, socio del Estudio Muñiz, y Rubén Sánchez, CEO del Grupo San Antonio. Morosidad. El año pasado, Saco Oliveros registró una morosidad de 5.28%, la más baja en siete años. Para 2026, proyecta reducirla a menos del 1% antes del inicio del año escolar, tras estandarizar sus procesos de cobranza.