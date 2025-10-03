La sede de SJL cumple 25 años de trayectoria y es la última en incorporarse al consorcio educativo (Foto: Fermín Tangüis).
Edgar Velito
El consorcio educativo Fermín Tangüis, con presencia en Lima Metropolitana, ha consolidado su propuesta bilingüe y tecnológica en sus tres sedes, mientras proyecta una nueva etapa de expansión. Con una matrícula en crecimiento y una apuesta por la innovación desde los primeros grados, la institución busca posicionarse como una alternativa masiva en educación básica regular, sin perder de vista su enfoque en inglés y tecnología como ejes de diferenciación.

