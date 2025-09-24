El congresista David Jiménez, miembro de Fuerza Popular, plantea que se incorpore progresiva y articuladamente la enseñanza de tecnologías de Inteligencia Artificial y ciencias de la computación en “todas la etapas, niveles y modalidades” del sistema educativo.

Según la propuesta congresal (PL Nro. 12564/2025-CR), fomentará el desarrollo de algoritmos, ingeniería de software, sistemas de bases de datos, lenguaje de programación, inteligencia artificial, entre otros.

Específicamente, Jiménez apunta a la IA y otras “tecnologías emergentes” para profesiones como robótica, analítica, nanotecnología e internet de las cosas.

“Esta implementación se realizará sin afectar las competencias, capacidades, desempeños y estándares de aprendizaje establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica, ni en los lineamientos académicos, diseños curriculares, planes de estudio y demás documentos oficiales que regulan la política educativa nacional” , reza el predictamen.

Propuesta legislativa declara de interpes público la inversión digital para educación en IA. Foto: referencial

En la etapa de educación básica, se propone enseñar tecnologías de la IA, computación y materias emergentes digitales “según el nivel (inicial, primaria y secundaria), la edad de los educandos, el contexto sociocultural, la infraestructura y la lengua predominante”.

Se brinda un plazo de 90 días, como máximo, para la actualización del currículo. El mismo criterio se aplica para la adaptación en la educación superior tecnológica y universitaria.

Además, se promueve —previo análisis del mercado laboral— la creación e implementación de carreras profesionales vinculadas a la Ciencia de la Computación y disciplinas afines.