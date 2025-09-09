¿Qué desafíos encuentra el talento peruano para encaminarse con el desarrollo económico? (Foto: Pexels)
Camila Vera
Mientras Suiza, Luxemburgo e Islandia se ubican a la cabeza, Perú quedó -por segundo año consecutivo- en la posición 59 en el Ranking de Talento Mundial, del Institute for Management Development (IMD) en colaboración con Centrum PUCP, que comprende a 69 economías globales. Es decir, se refleja una limitada capacidad para atraer, desarrollar y retener talento.

