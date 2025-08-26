El reconocimiento a las Empresas Más Admiradas (EMA) regresa este 2025 con un nuevo enfoque: destacar a las compañías familiares que, con su legado, propósito y visión de largo plazo, están marcando la diferencia en el desarrollo empresarial del país.

Desde hace más de una década, PwC Perú y G de Gestión han reconocido a organizaciones que lideran con innovación, sostenibilidad y compromiso con la comunidad. En su decimocuarta edición, el premio suma a la Asociación de Empresas Familiares (AEF), que aportará su experiencia en la gestión y fortalecimiento de este tipo de compañías.

“Tras catorce ediciones, sabemos que hay muchas empresas familiares, medianas y grandes, en proceso de profesionalización, que nacieron de un sueño y hoy emplean a millones de personas. Este es su momento de contar su historia, dar visibilidad a sus buenas prácticas y ser reconocidas por sus pares”, señaló Orlando Marchesi, socio principal de PwC Perú.

Atributos 2025

Las categorías que se reconocerán este año son:

Visión transformadora y resiliencia

Unidad y liderazgo con propósito

Integridad y valor sostenible

Gestión y transformación del talento

Las postulaciones estarán abiertas del 26 de agosto al 26 de setiembre de 2025. Podrán participar empresas familiares con una facturación anual superior a S/ 5 millones. En total se premiará a ocho ganadores: cuatro en el segmento de medianas empresas familiares y cuatro en la de corporaciones familiares.

A diferencia de ediciones anteriores, en las que las propias empresas participantes también votaban, este año la evaluación estará a cargo de un jurado conformado por PwC, G de Gestión y la AEF. La ceremonia de premiación está prevista para noviembre de 2025.

Sobre Las Empresas Más Admiradas (EMA)

El premio Las Empresas Más Admiradas (EMA) nació hace 14 años como una iniciativa de PwC y G de Gestión para dar visibilidad a las mejores prácticas empresariales y generar un círculo virtuoso que fortalezca el ecosistema de negocios en el país.A lo largo de sus ediciones, premió atributos como la innovación tecnológica, el talento, el gobierno corporativo, la sostenibilidad, la gestión estratégica y el manejo financiero.