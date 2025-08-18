El empleo formal en Perú aumentó en un 4.7% en junio de 2025, respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado, lo cual significa que se han registrado 15 meses de crecimiento continuo, informó el Banco Central de Reserva del Perú.

Según la entidad, el motivo del aumento es la incorporación de 272 mil empleos formales nuevos en comparación con junio de 2024.

“En el ámbito privado, los puestos de trabajo formales experimentaron un aumento del 6.3% respecto a junio del año anterior; además los sectores de servicios, agropecuario y comercio crearon la mayor cantidad de empleos, sumando un total de 88 mil, 67 mil y 34 mil puestos de trabajo, respectivamente”, señaló el BCRP.

Asimismo, señalaron que la masa salarial formal creció 6.2% en términos reales en junio de 2025, frente al mismo mes del 2024. Este resultado es atribuido al constante aumento los puestos de trabajo en 4.7%, según información de la planilla electrónica.

“La masa salarial del sector privado experimentó en junio un incremento interanual del 8,7% en términos reales. Este aumento se sustentó principalmente en el mayor impulso de los sectores de servicios y comercio. Con esta tasa de expansión se acumula quince meses consecutivos de mejora”, precisaron.

Finalmente, el BCRP precisó que la masa salarial se calcula multiplicando el salario promedio por el número total de empleos formales.