Hamás ha aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza: ¿En qué consiste el acuerdo?. Foto: AFP/Getty Images
Redacción Gestión
confirmó que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la aunque no dio detalles sobre las condiciones de este acuerdo, informaron fuentes locales.

Por su parte, , hasta el momento, no se ha pronunciado respecto a este alto al fuego.

anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes”, en un comunicado.

Este anuncio llega después de que fuentes israelíes y árabes dijeran que Hamás ha dado el visto bueno a firmar un acuerdo parcial, que incluye la liberación de algunos de los y la retirada de los soldados israelíes del norte y el este del enclave palestino.

Fuentes desde Egipto dio su visto bueno a la última propuesta de tregua tras una reunión conjunta entre mediadores egipcios y cataríes con los líderes de su delegación presentes en dicho país.

¿En que consiste el acuerdo de alto al fuego?

El plan incluye congelar las actividades militares del grupo en la , un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada de ayuda al para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población en este lugar.

“La propuesta permitirá el paso seguro de los camiones de ayuda humanitaria, así como la retirada del Ejército israelí de algunas zonas en las que había entrado tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego el pasado 2 de marzo”, mencionaron fuentes locales.

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que la única razón por la que está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones es la amenaza de Israel de .

En tanto, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que se enfrentan a una “presión inmensa”.

Elaborado con información de EFE.

