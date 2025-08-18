El grupo islamista Hamás confirmó que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no dio detalles sobre las condiciones de este acuerdo, informaron fuentes locales.

Por su parte, el gobierno de Israel, hasta el momento, no se ha pronunciado respecto a este alto al fuego.

“Hamás y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes”, dijo el grupo en un comunicado.

Este anuncio llega después de que fuentes israelíes y árabes dijeran que Hamás ha dado el visto bueno a firmar un acuerdo parcial, que incluye la liberación de algunos de los rehenes en la Franja y la retirada de los soldados israelíes del norte y el este del enclave palestino.

Fuentes desde Egipto indicaron que Hamás dio su visto bueno a la última propuesta de tregua tras una reunión conjunta entre mediadores egipcios y cataríes con los líderes de su delegación presentes en dicho país.

¿En que consiste el acuerdo de alto al fuego?

El plan incluye congelar las actividades militares del grupo en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada de ayuda al enclave palestino para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población en este lugar.

“La propuesta estipula que Israel permitirá el paso seguro de los camiones de ayuda humanitaria, así como la retirada del Ejército israelí de algunas zonas en las que había entrado tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego el pasado 2 de marzo”, mencionaron fuentes locales.

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que la única razón por la que Hamás está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones es la amenaza de Israel de conquistar Gaza.

En tanto, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que los islamistas se enfrentan a una “presión inmensa”.

Elaborado con información de EFE.