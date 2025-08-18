Los bonos en dólares de Bolivia se dispararon el lunes hasta su nivel más alto en más de dos años después de que las elecciones del fin de semana consolidaran las posibilidades de importantes reformas de libre mercado bajo un nuevo gobierno.

Los bonos soberanos con vencimiento en 2028 y 2030 subieron más de 3.5 centavos por dólar, hasta casi 81 centavos, y se convirtieron en los de mejor rendimiento en los mercados emergentes.

Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, quienes han hecho campaña con políticas promercado, obtuvieron la mayoría de los votos, con el 95% de los votos escrutados. Los partidos de oposición también dominaron las votaciones para la Cámara de Diputados y el Senado.

“Con un presidente y un Congreso promercado probablemente en funciones a partir de noviembre, los inversores comenzarán a anticipar un cambio de política de 180 grados”, afirmó Bruno Gennari , estratega de KNG.

Los resultados de la votación del domingo marcaron el fin de dos décadas de gobierno del movimiento socialista MAS. El partido ha visto caer la producción de gas natural y las reservas de dólares del banco central en los últimos años, y el país ahora enfrenta escasez de productos básicos y la inflación más rápida desde 1991.

Los bonos en dólares de Bolivia, que antes de las elecciones habían generado rendimientos superiores al 30% este año ante la perspectiva de un cambio de régimen, están en camino de seguir subiendo, llegando a alcanzar los 85 centavos por dólar, según Ramiro Blázquez, estratega de StoneX. Si bien el Congreso estará fragmentado, “la representación de la izquierda se ha visto significativamente disminuida”, afirmó.

Es probable que un nuevo gobierno cuente con el apoyo del Congreso. Las alianzas entre los partidos de la oposición pueden generar una mayoría legislativa, apoyando la gobernabilidad y las reformas bajo un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, afirmó Ricardo Penfold , director gerente de Seaport Global.

Precaución

Si bien los principales candidatos han expresado su intención de reducir el déficit fiscal, eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles y normalizar la política cambiaria, sus enfoques no son claros.

Quiroga podría buscar un programa con el FMI de inmediato, mientras que Paz ha expresado su reticencia a recurrir al prestamista multilateral, escribieron estrategas de JPMorgan Chase & Co., incluyendo a Ben Ramsey, en una nota del lunes.

Los estrategas mantuvieron una recomendación de ponderación de mercado para los bonos, afirmando que las perspectivas de un cambio de política más ortodoxo ya se han descontado en gran medida.

“Bolivia necesitará un programa con el FMI para reorientar su estrategia económica, restablecer la sostenibilidad de la cuenta externa y reponer las reservas de divisas”, añadieron.

Mientras tanto, los inversores también esperan conocer los planes del nuevo gobierno para sus US$ 1,850 millones en bonos. Con pagos de deuda que se prevé que aumenten a 333 millones de dólares durante los próximos dos años y a US$ 617 millones en 2028, se especula con una reestructuración de la deuda.

Los votantes acudirán a las urnas para la segunda vuelta el 19 de octubre, y el nuevo gobierno tomará posesión el 8 de noviembre.

“Queda mucho camino por recorrer”, escribió Ramsey de JPMorgan. “La tensión macroeconómica es extrema y las tensiones sociales podrían aún latentes, a pesar de la relativa calma de la primera vuelta”.