Marchas de jóvenes para solicitar al Congreso que ratifique el Acuerdo de Escazú. Foto: cortesía Escazú Ahora Jóvenes Perú
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Redacción Gestión
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El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso fortalecer la institucionalidad interamericana en el país mediante tres ejes conformados por los acuerdos de Escazú (sobre medio ambiente), Chapultepec (sobre libertad de prensa y una mayor presencia en el sistema interamericano de derechos humanos.

Durante el debate presidencial de cara a las Elecciones 2026, Sánchez también planteó un Estado descentralizado que tenga presencia en las regiones del país, que gobierne con democracia participativa y rendición de cuentas.

“Creemos que el estado intercultural es muy importante. Somos una nación quechua, aymara y amazónica, y ese rostro es importante afirmarlo”, puntualizó.

Asimismo, Sánchez planteó la necesidad de recuperar el derecho al referéndum como primera medida, invocando a todas las fuerzas patrióticas y democráticas a sumarse a este objetivo.

Propuso también establecer un Estado que restablezca el equilibrio y la separación de poderes, poniendo fin a la fragilidad institucional actual.

Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú. (Foto: GEC)

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