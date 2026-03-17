Su rectora, Eva María Giner, explicó que la institución es una universidad española con una marcada vocación internacional. “No solo lo llevamos en el nombre. Actualmente tenemos alrededor de 30,000 estudiantes, de los cuales un 30% son internacionales ”, indicó.

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Bajo esa premisa, la universidad ha ido ampliando su presencia en América Latina. “Trabajamos desde hace varios años en países como Perú, Colombia, Ecuador y México. Más recientemente también estamos avanzando en Chile, algunos países de Centroamérica y Argentina, precisamente por esa vocación internacional”, comentó. En el caso peruano, el interés por sus programas ha ido en aumento. “Al 2025, aproximadamente 2,000 estudiantes peruanos han cursado o cursan actualmente algún programa con nosotros ”, detalló a Gestión.

Parte de este crecimiento, agregó su vocera, responde al modelo educativo de la institución. “Nuestra metodología es online, lo que resulta muy atractivo para estudiantes latinoamericanos porque pueden continuar su formación superior sin necesidad de desplazarse a España”, explicó.

Eva María Giner, rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), del Grupo Planeta. Foto: VIU

Perfil de los estudiantes peruanos

El interés de los profesionales peruanos por continuar estudios en la Universidad Internacional de Valencia (VIU) responde, en gran parte, al perfil de estudiante al que apunta su modelo educativo. Según explicó su rectora, la mayoría de alumnos del país ya cuenta con experiencia laboral previa. “ En el caso de Perú, la edad media de nuestros estudiantes es de 37 años , se tratan de profesionales adultos que ya han pasado por la universidad y buscan seguir especializándose”, señaló.

En total, de los 2,000 estudiantes peruanos aproximadamente 1,000 están matriculados en programas de máster, mientras que el resto corresponde principalmente a programas de grado o estudiantes que continúan avanzando en su carrera académica .

“Hay profesionales que estudiaron un grado en su momento, comenzaron a trabajar y, con los años, deciden cursar un segundo grado para complementar su formación o explorar otra vocación”, manifestó. Las preferencias de los estudiantes peruanos, en tanto, se concentran principalmente en tecnología, negocios y salud.

“La mayoría de estudiantes se inclina por programas relacionados con Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial”, comentó. En el ámbito empresarial también se observa una alta demanda. “El MBA y los másteres en gestión de proyectos son programas muy solicitados, en parte porque permiten que profesionales de distintas áreas se especialicen en management”, precisó.

En el sector salud, añadió, los programas vinculados a psicología y neurociencias han ganado protagonismo en los últimos años.

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Alrededor de 2,000 estudiantes peruanos cursan programas en la Universidad Internacional de Valencia. Foto: Andina

Modelo educativo: ¿atrae a los profesionales?

La rectora subrayó que el interés de los estudiantes latinoamericanos también responde al modelo educativo de la universidad, basado en una metodología online síncrona, en la que profesores y alumnos se conectan al mismo tiempo a las clases. “Esto permite que los estudiantes continúen su formación sin necesidad de desplazarse a España, algo especialmente valioso para profesionales que deben compatibilizar sus estudios con su vida laboral y familiar”, señaló.

La universidad cuenta con cuatro facultades —Educación, Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes, Humanidades y Comunicación, y Salud—, además de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, y ofrece los tres niveles de formación del sistema español: grado, máster y doctorado.

En paralelo, VIU impulsa la investigación a través de distintos centros especializados, entre ellos uno enfocado en humanidades y comunicación en la era digital y otro dedicado a Data Science, Big Data e Inteligencia Artificial. Asimismo, dispone de un Instituto de Investigaciones Biosanitarias, que desarrolla estudios en áreas como neurociencia, bioética, bioinformática, nutrición, genómica e inmuno nutrición.

En Perú, además, la universidad mantiene vínculos con diversas instituciones académicas. “Tenemos colaboraciones con la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de acercamientos con organismos gubernamentales para explorar oportunidades vinculadas a becas”, argumentó.

La institución ve oportunidades, de cara al 2026, para seguir ampliando su presencia en el país, aunque evita proyectar cifras concretas. “El mercado educativo es muy dinámico. Estamos trabajando en un portafolio cada vez más alineado con las necesidades del mercado laboral y con nuevas titulaciones que iremos incorporando”, dijo.

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La Universidad Internacional de Valencia (VIU), del Grupo Planeta, señaló que viene explorando nuevos convenios con universidades peruanas, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el objetivo de impulsar colaboración académica e investigación. Foto: UNMSM

¿Nuevas alianza con universidades peruanas?

En el corto plazo, la Universidad Internacional de Valencia (VIU) busca ampliar sus alianzas con instituciones académicas peruanas. Actualmente, la universidad se encuentra explorando nuevos convenios con distintas casas de estudio del país. “Nos hemos reunido con la Universidad del Pacífico para trabajar en un posible convenio de colaboración. También estamos en conversaciones con la Universidad Científica del Sur y hemos tenido acercamientos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para avanzar en acuerdos similares”, adelantó.

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Si bien la universidad tiene su sede en España, en el Perú existe una oficina de Planeta Formación y Universidades en Lima, desde donde se orienta a los estudiantes interesados en sus programas. No obstante, la apertura de un campus académico local no forma parte de los planes inmediatos de la institución.

“Nuestro modelo es digital. Nuestros campus son virtuales, por lo que no necesitamos aulas físicas para desarrollar nuestros programas”, concluyó.