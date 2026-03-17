La edad promedio de los estudiantes peruanos en la VIU es de 37 años y la mayoría ya cuenta con experiencia profesional. Foto: VIU
La edad promedio de los estudiantes peruanos en la VIU es de 37 años y la mayoría ya cuenta con experiencia profesional. Foto: VIU
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

La educación virtual está ampliando las oportunidades para que profesionales peruanos accedan a estudios superiores, incluso en universidades del extranjero. En este contexto, una de las instituciones que viene ganando presencia entre los estudiantes del país es la Universidad Internacional de Valencia (VIU), que forma parte de Planeta Formación y Universidades, la división educativa del Grupo Planeta, que agrupa a 22 instituciones en ocho países. ¿Cuántos peruanos cursan actualmente programas en esta universidad y cuáles son las carreras con mayor demanda?

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