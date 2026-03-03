La proliferación de propuestas para crear nuevas universidades viene aumentando desde 2021 y hay riesgo de que se intensifique en plena campaña electoral. (Imagen: Andina)
La proliferación de propuestas para crear nuevas universidades viene aumentando desde 2021 y hay riesgo de que se intensifique en plena campaña electoral. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

En los últimos cinco años, el gasto promedio de las universidades nacionales ha ido aumentando en medio de la proliferación de propuestas para crear nuevos centros de educación superior. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la capacidad de gasto del presupuesto para universidades ha sido de alrededor de 70% entre 2021 y 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Educación recibirá presupuesto récord en 2026 y supera promedio de América Latina
Más gasto, pocos resultados: BID alerta rigidez y mala asignación en salud y educación
Educación digital gana terreno frente a la deserción universitaria

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.