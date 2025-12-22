Unidad Nacional solicita inscripción de su fórmula presidencial encabezada por Roberto Chiabra. (Foto: Andina)
Unidad Nacional solicita inscripción de su fórmula presidencial encabezada por Roberto Chiabra. (Foto: Andina)
La solicitud se presentó durante la mañana de este lunes 22 de diciembre por el personero legal de la alianza, Oscar David Aranda Gonzales, mediante la plataforma digital Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el registro oficial del sistema electoral, los tres integrantes de la plancha fueron elegidos en las elecciones primarias internas de Unidad Nacional, realizadas el domingo 7 de diciembre.

Por su parte, el JNE precisó que las fórmulas presidenciales y las listas al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino deben inscribirse, tanto en físico o virtual, hasta el 23 de diciembre de 2025 a las 23:59:59 horas.

La solicitud se presentó durante la mañana de este lunes 22 de diciembre por el personero legal de la alianza, Oscar David Aranda Gonzales. (Foto: Congreso)

