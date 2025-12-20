Antauro Humala postulará al senado en las elecciones generales del 2026 con el partido Juntos con el Pueblo, anunció el expresidente Pedro Castillo.
A través de una publicación en X, el recluido mandatario informó sobre la adhesión de Antauro Humala Tasso a la alianza política “Juntos con el Pueblo”.
“Su participación en la Lista Parlamentaria Nacional como senador, con el número 9, suma el profundo anhelo, patriótico y democrático de millones de hombres y mujeres que luchamos incansablemente por la libertad y democratización del Perú”, expuso Castillo Terrones.
Vale aclarar que Juntos por el Perú tiene como candidato presidencial al congresista Roberto Sánchez, a Analí Márquez como primera vicepresidenta y a Brígida Curo, como segunda vicepresidenta.
En palabras de Pedro Castillo, su organización Juntos con el Pueblo “recuperará el gobierno”.