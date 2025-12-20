El partido político A. N. T. A. U. R. O. no logró la inscripción electoral para comicios del 2026. El etnocacerista ahora se alió a Pedro Castillo para buscar un espacio en el Senado. Foto: GEC
Redacción Gestión
Redacción Gestión

con el partido Juntos con el Pueblo, anunció el expresidente Pedro Castillo.

A través de una publicación en X, el recluido mandatario informó sobre

“Su participación en la Lista Parlamentaria Nacional como senador, con el número 9, suma el profundo anhelo, patriótico y democrático de millones de hombres y mujeres que luchamos incansablemente por la libertad y democratización del Perú”, expuso Castillo Terrones.

Antauro Humala ha venido participando como invitado de las mesas de diálogos y actividades partidarias del partido Juntos con el Pueblo, que lidera el congresista Roberto Sánchez Palomino. Foto: JP - difusión
Vale aclarar que Juntos por el Perú tiene como candidato presidencial al congresista Roberto Sánchez, a Analí Márquez como primera vicepresidenta y a Brígida Curo, como segunda vicepresidenta.

En palabras de Pedro Castillo, su organización Juntos con el Pueblo “recuperará el gobierno”.

