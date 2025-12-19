El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que se evalúa la creación de una subespecialidad de fiscalías orientadas a combatir específicamente el sicariato y la extorsión.

Estas unidades trabajarían de forma coordinada con la Policía Nacional y desarrollarían estrategias de persecución e investigación criminal más proactivas.“No vamos a actuar solo reactivamente. Vamos a buscarlos, perseguirlos y cazarlos”, dijo Gálvez.

En otro momento, señaló que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela se han “apoderado de los casos” del Equipo Especial Lava Jato.

En conferencia de prensa, sostuvo que ha presentado denuncias contra ambos y rechazó cualquier insinuación sobre un posible conflicto personal no procesal.

Cabe precisar que el fiscal de la Nación interino anunció hace unos días que en las próximas semanas se desactivará el Equipo Especial Lava Jato entre otros.

Atentado contra fiscal Parra

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, expresó su respaldo a la fiscal Miriam Maribel Parra Sudario, víctima de un atentado con características de sicariato. Durante una intervención pública junto al ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional, Gálvez aseguró que los fiscales no están solos y cuentan con el apoyo institucional para enfrentar amenazas y actos de violencia.El titular del Ministerio Público destacó que más de 68 fiscales en todo el país reciben actualmente resguardo policial debido a situaciones de riesgo. Aseguró que esa protección será mantenida y extendida cuando sea necesario.

Diversas autoridades del sistema de justicia y del Poder Ejecutivo se pronunciaron este viernes desde Lima norte para condenar el atentado contra una fiscal especializada en violencia contra la mujer.

En el pronunciamiento público participaron, además de Gálvez, el titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, la coordinadora de las Fiscalías Especializadas, el comandante general de la Policía Nacional y el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de la zona.