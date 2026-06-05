El área de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) estima que al cierre de 2025 las ventas alcanzaron las 24,713 unidades habitacionales, lo que representa un crecimiento de 19% con respecto al 2025. Así, Desarrolladora Inmobiliaria, ha venido diversificando su portafolio de proyectos inmobiliarios en Lima Top con su ingreso a Surco y nuevas etapas en otros distritos. Conoce sus proyectos en cartera para este 2026.

Ubicado en la avenida Monterrico, el proyecto Los Álamos, en Surco, contempla una inversión de S/ 30 millones 60 departamentos de entre 40 y 90 m² . Las unidades más pequeñas están orientadas a inversionistas que buscan alquilar o a jóvenes provincianos y parejas jóvenes que desean vivir cerca de su centro de estudios. En tanto, los departamentos de 70 a 90 m², con hasta tres habitaciones, están dirigidos a familias jóvenes.

“Hoy los clientes buscan ingresar a distritos de Lima Top, aunque sea en unidades más compactas, priorizando seguridad, equipamiento y ubicación”, explicó Mariano Olcese, gerente comercial de Desarrolladora.

Asimismo, comentó que el proyecto busca superar la velocidad promedio de venta de la zona, que bordea las tres unidades mensuales.

Mariano Olcese, gerente comercial de Desarrolladora Inmobiliara.

Surco crece por la demanda de unidades compactas

El ingreso a Surco responde a un mayor demanda por unidades habitacionales compactas, un segmento históricamente limitado en este distrito, pero que han registrado alcanzado a registrar ritmos de venta de hasta seis unidades mensuales.

“Surco es un distrito tradicionalmente residencial y familiar, donde históricamente han predominado viviendas de más de 100 m²”, contó Olcese. “Su atractivo está en que quedan pocos terrenos disponibles, permitiendo que sea posible desarrollar proyectos con unidades compactas”.

Cabe agregar que el dinamismo en Surco crece en paralelo al precio por metro cuadrado, el cual ha escalado a niveles de US$ 3,000, cuando hace apenas dos años promediaba los US$ 2,500, impulsado por la escasez de terrenos y cambios normativos que permiten desarrollar productos de menor metraje.

El ejecutivo añadió que antes el upgrade de vivienda se realizaba dentro del mismo distrito o en uno vecino, generalmente en Lima Moderna y buscando mayor metraje. Sin embargo, hoy las personas priorizan mudarse a distritos de Lima Top, incluso si eso implica optar por unidades más compactas.

El proyecto en Jesús María forma parte de la estrategia de diversificación de la inmobiliaria en Lima Moderna. (Foto: Desarrolladora Inmobiliaria)

La compañía mantiene una estrategia diversificada en otros distritos, con tres etapas de proyectos próximos a iniciar obra durante el primer semestre: la segunda etapa del proyecto Dorué, en Surquillo (222 departamentos), la segunda etapa del proyecto Salaverry, en Jesús María (172 departamentos), y Jardines de Colonial, en el Callao (506 departamentos).

Segunda vivienda impulsa expansión en el sur de Lima

En el segmento de segunda vivienda, la compañía viene consolidando su presencia desde hace años en la zona de Puerto Viejo, a la altura del kilómetro 172 de la Panamericana Sur, con proyectos de casas de playa y de campo.

Ahora bien, la apuesta no es nueva: ya en 2024, la firma había anunciado una inversión cercana a los US$ 32.7 millones para el desarrollo de la primera etapa del proyecto de casa de campo San Antonio, que incluía la entrega de alrededor de 130 viviendas y un avance de ventas del 60%. Desde entonces, el proyecto ha mostrado una evolución sostenida.

Actualmente, la primera etapa de Country San Antonio —compuesta por 128 casas— se encuentra consolidada, con unidades de entrega inmediata y un nivel de ventas cercano al 80%.

Ante este avance, la empresa alista el lanzamiento de una segunda etapa en los próximos meses, con el objetivo de dar continuidad al desarrollo. “La velocidad de ventas permitiría agotar el stock restante en aproximadamente cinco meses”, afirmó Olcese.

Country San Antonio cuenta con una primera etapa consolidada de 128 casas y un nivel de ventas cercano al 80%. (Foto: Desarrolladora Inmobiliaria)

En paralelo, el proyecto de casas de playa Canes se encuentra en su etapa final de liquidación. De un total de 220 unidades, quedan cerca de 20 disponibles, por lo que se prevé culminar su comercialización durante este año. Este desempeño va en línea con la tendencia observada desde la pandemia, periodo en el que la compañía reportó un alto nivel de colocación de viviendas en el sur de Lima, alcanzando niveles cercanos al 95% de ventas en algunos desarrollos.

En cuanto al perfil de la demanda, la firma ha identificado dos segmentos principales. Por un lado, personas cercanas al retiro , que buscan espacios de tranquilidad y que, en muchos casos, han optado por mudarse de manera permanente, favorecidas por proyectos que permiten su uso durante todo el año. Por otro, ha surgido un inversionista mixto que combina el uso personal con el alquiler temporal.

A través de plataformas como Airbnb o Booking, los propietarios pueden generar ingresos de entre S/ 1,500 y S/ 2,000 por fin de semana, lo que podría traducirse en aproximadamente S/ 8,000 mensuales, superando la rentabilidad de un departamento tradicional en Lima.

En términos de precios, el valor por metro cuadrado se mantiene estable, alrededor de S/ 4,500. Sin embargo, el precio final de las viviendas varía según la ubicación, la vista y la cercanía a áreas comunes, con tickets que oscilan entre S/ 500,000 y S/ 600,000.