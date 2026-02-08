¿Qué iniciativas avanzaron en Surco en 2025?

Durante ese período se amplió la red de complejos deportivos y se culminaron las bases de dos obras emblemáticas: la supermanzana en Surco Pueblo y la puesta en valor de la Hacienda San Juan Grande.

¿En qué estado se encuentran actualmente estos proyectos?

La obra de la supermanzana se inició físicamente a comienzos de enero, mientras que los trabajos en la Hacienda San Juan Grande empezarán la próxima semana.

La supermanzana es una intervención que comprende convertir una zona histórica de tránsito vehicular en un espacio de tráfico calmo, principalmente peatonal, con calles adoquinadas y sin estacionamientos. Esta transformación se complementa con cambios de zonificación que priorizan la gastronomía y la hostelería, con una inversión aproximada de S/ 16 millones, que incluye soterrado de cables, iluminación ornamental, mobiliario urbano colonial e intervención en fachadas históricas como la iglesia Santiago Apóstol.

En el caso de la Hacienda San Juan Grande, el proyecto permitirá rescatar la última casa hacienda de Surco, hoy deteriorada, mediante un convenio con la Fundación Canevaro, para convertirla en un parque de uso público. La construcción de la supermanzana tendrá un plazo de 10 meses.

En el caso de la supermanzana, menciona que se priorizará la llegada de hoteles y restaurantes. ¿Existe el interés de alguna cadena en particular?

Hay varias empresas que han mostrado interés; sin embargo, es natural que los inversionistas esperen ver el avance y la ejecución de las obras antes de tomar decisiones definitivas. A medida que los trabajos estén concluidos o en una etapa muy avanzada, se prevé que el interés se consolide y se incremente.

¿Cuántos grupos han manifestado interés hasta el momento?

De manera preliminar, tengo conocimiento de al menos cuatro grupos de inversionistas interesados en desarrollar negocios vinculados principalmente al rubro gastronómico .

La supermanzana en Surco Pueblo ya inició obras y busca transformar una zona histórica en un espacio peatonal orientado a la gastronomía y el turismo. Foto: Surco.

Iniciativas privadas en Surco para 2026

¿Qué iniciativas privadas se proyectan para Surco?

Las municipalidades siempre están abiertas a recibir iniciativas privadas de distinto tipo y, en el caso de Surco, ya se vienen concretando varias. Por ejemplo, la cadena Aranwa, de Grupo San Pablo, tiene previsto abrir sus puertas entre 2027 y 2028, como parte de las inversiones hoteleras que llegan al distrito.

Además del sector hotelero, ¿qué otras novedades se esperan para el 2026?

Este año se inaugurará un strip mall que actualmente se construye en la avenida Primavera, específicamente entre las avenidas Alonso de Molina y Primavera, ocupando toda una manzana. Se trata de un proyecto de dimensiones moderadas, pero de alto nivel, con un concepto innovador, cuya apertura está prevista entre octubre y noviembre. Este tipo de iniciativas permite descentralizar los servicios comerciales y reducir la concentración de tránsito vehicular y peatonal en determinadas zonas del distrito.

¿Qué otros proyectos privados se proyectan para los próximos años?

La clínica San Pablo ha planteado un proceso de remodelación y ampliación, que incluye la construcción de una nueva torre. Esta inversión es considerada estratégica para la ciudad, ya que fortalece la oferta de servicios de salud de alto nivel en Surco, incorporando además equipamiento médico de última generación, como quirófanos robóticos.

¿Se puede estimar el monto total de estas inversiones privadas?

Es difícil precisar una cifra exacta, ya que en proyectos como el de la clínica San Pablo una parte importante de la inversión está en el equipamiento tecnológico. No obstante, de manera referencial, se estima que las grandes inversiones privadas previstas para Surco podrían alcanzar alrededor de US$ 3,000 millones .

En su último año de gestión, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, detalla los principales proyectos que marcarán el 2026 y una cartera de inversiones privadas en hotelería, comercio y salud que podría alcanzar los US$ 3,000 millones entre el 2026 y 2027. Foto: GEC.

¿Nueva zonificación a la vista?

En materia de desarrollo urbano, el año pasado usted mencionó un convenio con la Universidad ESAN para la actualización del plan urbano del distrito. ¿Este documento ya está listo?

Se trata de un plan urbano que no contempla cambios de zonificación ni de alturas, ya que esas competencias corresponden exclusivamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este plan está orientado a ordenar el desarrollo de las actividades económicas dentro del distrito, así como las zonas de recreación y educación, con el objetivo de planificar de manera más eficiente el crecimiento de los servicios para los vecinos. Actualmente, el documento se encuentra en su etapa final. Ya contamos con una versión que será revisada y se espera que pueda entrar en vigencia antes de fin de año .

¿Cuál es el objetivo central de este nuevo plan urbano?

La idea es dejar una hoja de ruta para las futuras gestiones municipales, enfocada en el ordenamiento de las actividades dentro de la ciudad, siempre respetando las zonificaciones vigentes y sin introducir modificaciones en ese aspecto.

En cuanto al ordenamiento de las actividades económicas, ¿qué novedades incorpora este plan y cómo podría implementarse a partir del 2027?

El plan plantea una mirada de largo plazo sobre el uso de grandes terrenos que existen en Surco, como los del Jockey Club y la Base Aérea Las Palmas, considerados bolsones de suelo con desarrollos inconclusos. Estas zonas presentan carencias importantes, como la falta de áreas verdes y la interrupción de avenidas que no pueden continuar debido a la extensión de estos terrenos.

¿Cómo impactan estos espacios en la movilidad y el desarrollo de la ciudad?

La existencia de estos grandes terrenos genera problemas de transitabilidad, especialmente hacia el sur de Lima, ya que obliga a desviar el tránsito por rutas congestionadas como la autopista Panamericana Sur o la Costa Verde. En el caso de la Base Aérea Las Palmas, su ubicación, que en su momento estaba fuera del casco urbano, hoy se encuentra en una zona plenamente integrada a la ciudad, lo que limita la continuidad vial de avenidas importantes como la avenida Surco.

¿Qué propone el plan urbano frente a esta situación?

El plan abre la posibilidad de una futura urbanización de estas áreas, tanto en Las Palmas como en el Jockey Club, considerando grandes áreas verdes y zonas comerciales, como parte de un desarrollo urbano ordenado. Se trata de una visión de largo plazo que busca sentar las bases para resolver déficits históricos de movilidad y espacios públicos en la ciudad.

La Vía Expresa Sur ya opera parcialmente y requiere obras complementarias como puentes peatonales e intercambios viales para mejorar la transitabilidad. Foto: Andina.

Vía Expresa Sur y las acciones de Surco

Respecto a la Vía Expresa Sur, una obra emblemática a cargo de la Municipalidad de Lima, ¿qué acciones viene realizando Surco para mejorar la transitabilidad y seguridad de esta vía?

Desde el primer día de funcionamiento de la Vía Expresa Sur, la Municipalidad de Surco ha dispuesto personal de tránsito para apoyar la fluidez vehicular en las intersecciones con las principales avenidas. Esta labor busca aliviar la congestión, aunque no soluciona el problema de fondo, ya que se trata de cruces complejos donde los conductores pueden girar en varias direcciones, pero cuentan con semáforos diseñados únicamente para intersecciones en ángulo recto. En horas punta, los inspectores incluso deben intervenir más allá de la señalización para evitar el colapso del tránsito.

¿Cómo evalúan el impacto de esta vía en la movilidad del distrito?

A pesar de ser una obra aún inconclusa, la Vía Expresa Sur ya permite aliviar la carga vehicular en avenidas como Próceres y Ayacucho, al ofrecer una alternativa directa tanto hacia Miraflores como hacia el sur, sin necesidad de utilizar la avenida Tomás Marsano. No obstante, se ha señalado reiteradamente que se trata de una infraestructura incompleta que requiere trabajos adicionales para cumplir plenamente su función.

¿Qué obras complementarias consideran prioritarias para consolidar la Vía Expresa Sur?

La Municipalidad de Lima debe acelerar la ejecución de obras pendientes, especialmente la construcción de puentes peatonales. En los últimos días, el alcalde de Lima ha asumido el compromiso de ejecutar estos puentes en el corto plazo, incorporando ascensores para personas con discapacidad y garantizando cruces seguros para adultos mayores, escolares y vecinos en general, considerando que varios colegios han quedado al otro lado de la vía.

¿Qué rol viene asumiendo Surco frente a la falta de infraestructura peatonal?

Al tratarse de una vía metropolitana, la ejecución de veredas corresponde a la Municipalidad de Lima. Sin embargo, ante la ausencia de estas obras en algunos tramos, Surco ha intervenido directamente. Un ejemplo es la zona frente a la parroquia San Roque, donde se viene trabajando en la recuperación del entorno con la próxima inauguración de una plaza y un parque contiguo, con infraestructura recreativa. Estas intervenciones buscan poner en valor espacios que quedaron deteriorados tras la demolición de antiguas ocupaciones.

¿Qué obras esperan para garantizar el funcionamiento integral de la vía?

Además de los puentes peatonales, se considera indispensable la ejecución de intercambios viales en avenidas clave como Surco, Ayacucho y Próceres. Sin estas obras, la vía expresa seguirá dependiendo de semáforos que generan detenciones y congestión. Con los intercambios viales, el tránsito podría fluir sin interrupciones, permitiendo que la Vía Expresa Sur opere como una verdadera vía de alta velocidad y mejore de manera efectiva la movilidad en el distrito.