Carlos Bruce, alcalde de Surco, adelanta los principales proyectos urbanos y de inversión privada previstos para el distrito.
Karen Guardia Quispe
El 2026 será el último año de gestión de Carlos Bruce Montes de Oca como alcalde de la Municipalidad de Surco. En entrevista con Gestión, la autoridad distrital detalla los planes en marcha, incluyendo el desarrollo de la supermanzana en Surco Pueblo, así como diversas iniciativas privadas previstas para este año y el 2027. En conjunto, Surco proyecta recibir inversiones que podrían alcanzar los US$ 3,000 millones.

