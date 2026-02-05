La Contraloría General de la República detectó un incremento irregular y pago de dietas a favor de regidores de 10 municipios de la región Cusco, generando pagos excesivos por 295 mil 007 soles.

Esto no solo incumple con lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 e infringe los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según la entidad, en la Municipalidad Provincial de Calca los regidores recibieron 877.50 soles por sesión de Concejo Municipal al que asistía hasta marzo de 2025. Asimismo, entre abril y agosto se pagaron dietas por 107 mil 055 soles, generando un exceso de 43 mil 875 soles sobre los 63 mil 180 soles que correspondían.

LEA TAMBIÉN: Contraloría investigará denuncias por falta de medicamentos en el hospital Sabogal

Por otro lado, en la Municipalidad Distrital de Santiago, desde la segunda sesión de marzo hasta septiembre de 2025 se aumentaron las dietas de regidores, pagando 204 mil 562 soles cuando solo debían pagar 120 mil 120 soles, lo que originó un exceso de 84 mil 442.72 soles.

En tanto, en la Municipalidad Distrital de Acopia se pagó un excedente de 3030 soles en abril de 2025, mientras que en el municipio distrital de Pisac se reportó un exceso de 13 mil 284 soles por dietas de regidores entre abril y junio del mismo año.

LEA TAMBIÉN: Piden a Contraloría analizar casos de congresistas que multiplicaron su patrimonio

Asimismo, también se hallaron pagos excesivos en los municipios distritales, todos en 2025, de Andahuaylillas por 15 mil 360 soles entre abril y junio, Cusipata por 19 mil 591.50 soles de abril a agosto, Marcapata por 7080 soles entre abril y mayo; y Lucre por 22 mil 158.90 soles entre abril y septiembre.

Finalmente, los municipios distritales de Kimbiri se detectó un exceso de 17 mil 334.90 soles en dietas entre abril y junio de 2025, mientras que en San Jerónimo un pago excesivo de 68 mil 850 soles por el mismo concepto.

LEA TAMBIÉN: MTC pide a Contraloría intervenir en contratación del sistema de videovigilancia en buses

Los informes de control, emitidos por la Gerencia Regional de Control de Cusco, señalan que la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recordó a los gobiernos locales que la Ley 32269, la cual modificó la Ley Orgánica de Municipalidades, no exonera la prohibición de incrementar ingresos de servidores públicos fijados en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2025, por lo que no se podía reajustar las dietas de los regidores de dichos municipios.

Ante ello, la Contraloría recomendó a los titulares de las 10 municipalidades a tomar acciones dentro de sus competencias para corregir los hechos irregulares identificados y, de ser necesario, determinar las responsabilidades correspondientes.