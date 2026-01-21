El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de acciones de control relacionados al proceso de contratación del Servicio Integral de un Sistema de Videovigilancia para el servicio de transporte regular autorizado.

La solicitud del titular del MTC busca que, con el acompañamiento técnico de la Contraloría General de la República, se permita adoptar acciones que aseguren la transparencia, continuidad y el logro de los objetivos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita a este sector.

El pedido del MTC refuerza el requerimiento que cursó la ATU, que, de forma complementaria, ha puesto a disposición de la Contraloría General de la República, los Términos de Referencia (TdR) del servicio requerido, los cuales sustentan técnica y funcionalmente la necesidad institucional del sistema de videovigilancia.

LEA TAMBIÉN: MTC establece nuevo esquema de descuento de puntos por curso de seguridad vial

El MTC recuerda que el proceso de contratación tiene como objetivo la implementación de un servicio integral de videovigilancia que permita registrar y monitorear, desde el Centro de Control y Monitoreo (CCM) de la ATU, los sucesos que se produzcan en las unidades vehiculares durante la prestación del servicio público.

El servicio contempla el suministro e instalación de sistemas de videovigilancia en 8,000 buses de transporte público, lo que representa la implementación de 40,000 cámaras de seguridad, con una inversión estimada de S/ 112 millones.