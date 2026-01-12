El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó una norma mediante el cual se modifica el Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, con el objetivo de fortalecer la capacitación y reeducación de los conductores en el país.

El Decreto Supremo N° 001-2026-MTC, publicado en el diario El Peruano, introduce un nuevo esquema diferenciado de descuento de puntos por la aprobación del curso de seguridad vial para conductores, considerando la modalidad en que se realice.

Modalidad virtual: descuento de 40 puntos y modalidad presencial: descuento de 50 puntos.

En caso el conductor tenga menos puntos acumulados que los señalados, se eliminará el total del puntaje existente, sin generar saldo a favor.

Con esta modificación, el MTC busca revalorizar el curso de seguridad vial como una herramienta efectiva de capacitación, promoviendo especialmente la participación en la modalidad presencial.

El decreto establece que en un plazo de 5 días calendario, el MTC adecuará las plataformas informáticas del Sistema de Licencias por Puntos y se actualizará la Directiva del Curso de Seguridad Vial mediante Resolución Directoral.

De manera excepcional, durante 45 días hábiles, los conductores que tengan entre 100 y 149 puntos acumulados y que no tengan suspensión o cancelación de licencia, podrán acceder al curso para reducir su puntaje.

No obstante, si el conductor es sancionado antes de que se registre el descuento de puntos, pierde automáticamente el beneficio.

El MTC reafirma su compromiso con la seguridad vial y la mejora del comportamiento de los conductores, promoviendo una cultura de respeto a las normas de tránsito y reduciendo los riesgos en las vías del país.