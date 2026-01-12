Pastega asegura que su empresa ya tiene todo listo para iniciar la operación de la ruta Lima-Ica, la primera en Perú, con intenciones de expandirse a nivel nacional más adelante. Foto: FlixBus.
Pastega asegura que su empresa ya tiene todo listo para iniciar la operación de la ruta Lima-Ica, la primera en Perú, con intenciones de expandirse a nivel nacional más adelante. Foto: FlixBus.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La empresa de origen alemán FlixBus, con su modelo de alianzas con operadores locales y ventas digitales de pasajes, preveía iniciar operaciones en Perú a finales del 2025. Sin embargo, no fue así.

TE PUEDE INTERESAR

FlixBus iniciará su ruta en el mercado peruano en 2025: los planes a la vista
Flixbus de Alemania implementará el “revenue management” en sus viajes: ¿en qué consiste?
FlixBus llega de Alemania: busca revolucionar los viajes interurbanos en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.