La razón, según ha comentado a Gestión, Pablo Pastega, Vicepresidente de FlixBus para Iberia y Sudamérica, responde a un rechazo temporal que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) les ha manifestado recientemente. Un cambio de criterio en el análisis del ministerio habría dejado esta inversión pendiente de un hilo.

FlixBus, según Pastega, tiene todo listo para iniciar operaciones en su primera ruta, pero por ahora no pueden arrancar motores. Esta semana tendrían una nueva respuesta del MTC. Según el resultado, analizarán los pasos a seguir.

¿Cambio de criterio?

Tras anunciar su ingreso al Perú a inicios del 2025, FlixBus hizo el estudio de mercado pertinente e ingresó la solicitud de autorización ante el MTC para operar la ruta Lima-Ica el pasado 15 de octubre.

Tras ello, el ministerio remitió dos oficios de observaciones entre el 24 de octubre y 10 de noviembre. Hasta ese momento, según las resoluciones que Gestión revisó, el cuestionamiento era uno solo.

Para realizar el transporte de personas, FlixBus, siguiendo su modelo de negocio, se asoció con 2 empresas locales, Transporte AC Verde y Alicar Tours; compartiendo la propiedad de los vehículos que circularán la ruta solicitada. La empresa informó de ello al MTC, pero el ministerio respondió que faltaban los poderes de las firmas peruanas autorizando la utilización de los vehículos.

FlixBus cumplió con entregar el poder de los copropietarios luego, pero el 24 de noviembre el MTC igual declaró improcedente el pedido de la empresa. Ello sorprendió a Pastega, quien dice no comprender la decisión, ya que, según la resolución directoral del propio MTC, la cartera cambió de motivo para negar la autorización usando un documento interno que apareció a último momento.

Ahora, la traba era que “la oferta de vehículos en copropiedad solo aplica para el Servicio de transporte Especial de Personas, ya que, este es prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, lo que no ocurre con el Servicio de Transporte Regular”, se lee en la resolución directoral que negó la solicitud. La base legal para ello fue un informe de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, emitido el mismo día de la resolución que les notificó el rechazo: 24 de noviembre.

Pablo Pastega, Vicepresidente de FlixBus para Iberia y Sudamérica. Foto: FlixBus.

“Estamos sorprendidos, no entendemos lo que ha pasado. Cuando FlixBus decidió invertir en Perú, los estudios jurídicos que consultamos nos dijeron que el marco regulatorio nos permitía nuestra entrada al mercado. Tras el desistimiento del MTC, otros expertos legales nos dicen que tampoco comprenden lo que ha ocurrido”, aseguró Pastega.

Frente a este revés, el 18 de diciembre la empresa presentó un recurso de reconsideración, uno que el MTC empezó a revisar el 5 de enero. El plazo legal para dar respuesta a este recurso, de acuerdo a FlixBus, vence el próximo miércoles 14.

Consultado por la expectativa de este nuevo pronunciamiento, Pastega se mostró confiado en que el MTC les dará su visto bueno, considerando como “error humano” el haber cambiado de fundamento para descartarlos en el proceso.

“Queremos pensar que ha sido una confusión del funcionario a cargo del caso (...) Cumplimos la ley y estamos dando las explicaciones para que lo comprueben. Confiamos en que nos darán la licencia para operar nuestra primera línea en Perú”, esperó.

Vale decir que, de ser improcedente la reconsideración, FlixBus aún podría ingresar un recurso de apelación. El MTC tendría 30 días hábiles para dar respuesta a este nuevo pedido.

Inversión lista para arrancar motores

En el medio, Pastega dejó en claro el sinsabor que hay a la interna de FlixBus Perú, ya que la empresa ya invirtió en la puesta en forma de una flota de buses, personal y otros gastos necesarios para su modelo de negocio.

Sin revelar montos, el ejecutivo dejó en claro que esta situación burocrática es inédita en su historia. Operan en más de 40 países, pero salvo un desentendimiento con las reglas europeas aplicables a España, no hay un precedente similar al caso peruano.

“Tenemos 8 autobuses listos, junto a una flota de conductores, preparados para trabajar desde hace semanas. El retraso en la licencia nos está generando daños y perjuicios. También tenemos 15 colaboradores como equipo local. Hemos invertido tiempo en desarrollar nuestra operación aquí”, detalló.

Sin precisar montos, FlixBus señala que ya invirtieron en Perú para tener listos 8 buses, 15 colaboradores locales y más en el país. Foto: FlixBus.

Pastega explicó también que ven un enorme potencial para desarrollar una red de rutas en Perú. Lima-Ica será el punto de partida, pero apuntan más allá.

“Es increíble la cantidad de autobuses informales y con 25 años de circulación. Eso genera accidentes y muertos. Creemos en el potencial para transformarlo haciendo crecer el mercado de autobuses interprovinciales”, sostuvo.

MTC dice que “rechazo no es definitivo”

Gestión le pidió al MTC una explicación sobre el cambio de criterio entre resoluciones en el caso de FlixBus. La cartera respondió que este pronunciamiento de descarte no será el final.

“Cabe indicar que, el referido acto administrativo emitido no es definitivo, ya que la ley prevé medios de impugnación. Asimismo, respecto a la seguridad jurídica del proceso, esta es garantizada a través del ejercicio del derecho de defensa de la empresa al haber presentado un recurso de reconsideración”, respondieron.

Precisaron también que, según los requisitos que establece el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT), vigente desde el 2009, se exige que los vehículos ofertados sean de titularidad del solicitante o estar sujetos a un contrato de arrendamiento financiero (leasing).

“Sobre ello, se verificó que no acreditaron la titularidad”, comentaron. El MTC agregó estar aún dentro del plazo legal para evaluar los medios probatorios presentados por FlixBus y volver a emitir una resolución.