La propuesta es que su operación y mantenimiento se encargue bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), pero no se quedaría allí. Según pudo conocer Gestión, tanto la agencia como el ministerio podrían considerar que se apliquen nuevos peajes en estas vías.

Así, se implementarían nuevos mecanismos de pago de este tipo en las carreteras nacionales en tiempos que, tras el caso de Rutas de Lima, no gozan de popularidad.

El análisis que se hará

En una entrevista con Gestión realizada a inicios de diciembre, Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, se refirió a la cartera de proyectos APP que tenían en sus manos para los próximos años.

Entre ellos, destacó al sector Transportes y, específicamente, aludió a un grupo importante de carreteras por concesionar. Varias de ellas caerían en manos privadas durante el 2026.

“La red vial nacional tiene 30 mil km de carreteras y hay 7 mil km que siempre funcionan: las concesionadas. Se ha desarrollado la idea de entregar en concesión nuevas vías de este tipo, son 5 mil km de carreteras adicionales”, precisó.

Del Carpio detalló que, como parte de la estructuración de los proyectos, se determinará en qué casos de esos kilómetros será necesario implementar peajes.

“Nuestra propuesta es que, donde se pueda en base a estudios, se cobre un peaje. En lugares donde persista un rol social, por las características de la población, quizá el estudio sugiera una tarifa diferenciada”, aseguró.

El director ejecutivo de ProInversión citó como ejemplo el caso del Tren Huancayo-Huancavelica, también conocido como “Tren Macho”, cuya modernización vía APP se firmó en 2025.

“Atiende poblaciones en desarrollo, su tarifa contempla ese aspecto. Ese es el enfoque que quisiéramos darle (a las carreteras)”, indicó.

Gestión tuvo la oportunidad de consultarle al respecto al titular del MTC, Aldo Prieto, en una entrevista posterior realizada también en diciembre. En ella, el ministro dejó a criterio de la agencia del MEF si este paquete de proyectos necesitaría peajes.

“En la medida de que sean APP cofinanciadas (que implican recursos del Estado), se evitaría el pago de peajes. En una autofinanciada, sería inevitable. Los estudios de ProInversión nos dirán si será de una u otra manera”, respondió.

Algunos de los proyectos considerados

Las declaraciones de Prieto a Gestión fueron el 18 de diciembre, un día antes que el MTC y la agencia presenten un paquete de más de US$ 80 mil millones que se adjudicarían vía APP, Obras por Impuestos (OxI) y adendas hacia el 2031.

Entre todos los proyectos, donde resaltan trenes, puertos y más, están incluidos también carreteras de la red vial nacional. Durante la presentación, realizada en Palacio de Gobierno, Prieto destacó algunos de ellos.

En la presentación que usó el ministro estaba la Vía de Evitamiento de Cusco, proyecto que se adjudicaría en el segundo semestre del 2026, por US$ 738 millones, de acuerdo a ProInversión. Esta es la segunda APP de mayor inversión que la agencia tendrá que adjudicar de este grupo de carreteras. Además, estará directamente vinculada en su recorrido al acceso para el futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero.

El resto de los proyectos listados por Prieto también están ubicados todos fuera de Lima. Destaca aquí la Red Vial N°4 Pativilca – Santa - Trujillo (US$ 400 millones) para Áncash y La Libertad, así como el Corredor Sullana- Tumbes - Puente La Paz (US$ 305 millones), para Piura y Tumbes.

Estos dos podrían adjudicarse en 2026 o 2027. Una revisión mayor de la cartera general de ProInversión indica que hay al menos otros 16 proyectos en evaluación.

Figuran aquí, por mayor monto de inversión comprometida, iniciativas como el “Corredor Vial Santa - Pte. Chuquicara - Tauca - Dv. Sihuas” para Áncash por US$ 965 millones; el “Corredor Vial Pte. Los Maestros-Huaytara” en Huancavelica por US$ 487 millones o el “Corredor Vial Dv. Las Vegas - Mazamari - Pto. Ocopa” para Junín por US$ 242 millones.

No era parte de la propuesta inicial

Estas propuestas de inversión viales no son una novedad. Fue en 2023, durante la gestión de Paola Lazarte en el MTC que el ministerio encargó a ProInversión analizar un paquete de inversiones para promover vía APP.

Consultada por la evolución de estos proyectos, Lazarte señaló a Gestión que el paquete inicial se recortó, ya que habían propuesto a ProInversión que se vuelvan APP aún más vías de las que anunciaron junto al MTC en diciembre, y que hoy están en manos de Provias Nacional.

“Nuestra idea era que todas las conservaciones en manos de Provias pasen a ProInversión. Esa era la decisión: cambiar el modelo de conservación de vías hacia unas APP de operación y mantenimiento”, explicó.

Lazarte detalló que hoy los contratos de conservación de carreteras tienen una duración máxima de 5 años. Al borde de su vencimiento, el Estado debe hacer una licitación para garantizar su mantenimiento nuevamente.

“En el camino no siempre calzan los tiempos porque se usa la Ley de Contrataciones. Por eso vemos varios tramos de la red vial nacional en mal estado. Para evitar ese desfase, se propuso asegurar contratos vía APP para que la conservación sea por 15 o 20 años”, remarcó.

A pesar de lo anterior, y en tiempos donde los peajes no son de aceptación popular luego del caso Rutas de Lima, Lazarte reveló que al inicio no se planteó que se consideren estos cobros en estas APP, como ahora sí se analizará entre el MTC y ProInversión.

“No deben inventar nada. El presupuesto de conservación existe, no es un adicional que hay que pedirle al MEF. Un peaje tendría lógica si se requieren inversiones adicionales, pero hoy se requiere asegurar la transitabilidad sin interrupciones. Eso se buscó al darle este encargo a ProInversión”, aclaró.