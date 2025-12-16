El alcalde de Lima Renzo Reggiardo, reiteró que no se cobrará peaje en las garitas que estaban a cargo de Rutas de Lima, “en tanto no se cuente con vías alternas”.

Como se recuerda, Rutas de Lima dejó de operar los peajes, alegando imposibilidad material de seguir operando por la falta de ingresos tras la suspensión del cobro de peajes. Tras el retiro de la concesionaria, la Municipalidad de Lima asumió la administración de los peajes y de unos 85 km de la Panamericana Sur y Norte.

“Hay que hacer una serie de inversiones que no hizo la concesionaria porque abandonó su rol, y su obligación. Cobro de peaje no va haber hasta que las condiciones se puedan dar en la medida en que se vayan avanzando los períodos”, aclaró.

El alcalde de Lima agregó que hay varios factores por los cuales no se puede pensar en el cobro de peaje. “Uno de esos factores es lo de las vías alternas y otros son temas técnicos”.

“Si se cobra o no peaje es una pregunta válida, pero no se puede responder en este momento. Lo que quiero decir es que toda la temporada que se viene, gran parte del 2026 y quizá todo el próximo año, no habrá cobro de ningún peaje”, subrayó.