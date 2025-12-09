Desde el 4 de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió plenamente la operación de las garitas ubicadas en la Panamericana Norte y Sur que estaban bajo administración de Rutas de Lima, sin aplicar cobro de peaje en ninguno de estos puntos.

En total, siete garitas en la Panamericana Sur y una en la Panamericana Norte quedaron bajo control municipal. A continuación, conoce la ubicación de cada una de estas infraestructuras que ahora son administradas por la MML:

Panamericana Norte:

Peaje Chillón (km 25, Puente Piedra).

Panamericana Sur:

Peaje Villa (km 19,5).

Peaje Huaylas (km 18,5).

Peaje Conchán.

Peaje Puente Arica.

Peaje San Pedro.

Peaje Quebrada Seca.

Peaje Punta Negra (km 45,1).

El cambio de administración se produjo tras el anuncio de Rutas de Lima de abandonar la concesión de 85 kilómetros de estas vías.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el municipio cuenta con la logística necesaria para asegurar el funcionamiento de la infraestructura vial y reiteró que no se realizará ningún cobro.

“No se cobrará un centavo de peaje. Lo asumiremos con recursos municipales y con responsabilidad, pensando en nuestros ciudadanos”, señaló.

Reggiardo, desde la garita de Villa en la Panamericana Sur, exhortó a los conductores a manejar con precaución y respetar la señalización, advirtiendo que la ausencia de cobro podría incentivar el exceso de velocidad en algunos tramos.

Aseguró además que la MML ha activado un Plan de Operaciones que incluye mantenimiento de pistas, señalización, auxilio mecánico, limpieza, control del tránsito y atención de emergencias con apoyo de SISOL. Emape estará a cargo del mantenimiento de puentes y obras viales, mientras que la PNP y los serenos reforzarán la seguridad.

La transición ocurre en medio de tensiones con la concesionaria. La medianoche del último miércoles, personal de Rutas de Lima intentó cerrar el túnel Benavides, en el km 7 de la Panamericana Sur, argumentando que no podían mantenerlo abierto sin monitoreo tecnológico.

La PNP y el municipio de Surco impidieron la clausura al considerar que afectaba el libre tránsito, lo que obligó a la empresa a retirar los tabiques que había empezado a colocar.

Reggiardo calificó el hecho como “una interrupción unilateral e inaceptable” y recordó que la MML ha presentado una denuncia penal contra ejecutivos de la concesionaria por presuntos delitos vinculados a la afectación del servicio público.

La Municipalidad de Lima reafirmó que garantizará la continuidad del servicio y la seguridad vial en todos los tramos intervenidos. “La ciudad puede estar tranquila: estamos preparados”, aseguró el alcalde.