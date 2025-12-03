La mañana de este martes se conoció que Rutas de Lima (RDL) no suspendería sus operaciones. Sin embargo, horas más tarde, ​confirmó que solo podrá seguir operando la concesión vial hasta el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 11:59 p.m.

A través de un comunicado enviado por la noche, la empresa invocó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a recibir formalmente la concesión el miércoles.

En las últimas semanas, RDL había advertido que dejaría de operar debido al agotamiento de su caja, tras quedar impedida de cobrar peajes desde inicios de noviembre, lo que redujo a cero sus ingresos operativos.

Por su parte, la MML aseguró que cuenta con un plan operativo para reemplazar a la concesionaria en caso de abandono, con apoyo de la Policía Nacional y equipos de mantenimiento en los 85 kilómetros de vías.

¿Qué dijo Rutas de Lima al ceder la concesión?

En un comunicado, la empresa expresó lo siguiente:

1. Durante las últimas 3 semanas, RDL ha venido solicitando reiteradamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima mantener reuniones técnicas de coordinación con el objetivo de realizar un traspaso pacífico y ordenado de la concesión. Lamentablemente, y como consecuencia de la renuencia de la MML a participar en tales reuniones técnicas, la primera reunión recién pudo realizarse ayer lunes 01 de diciembre.

2. Con la finalidad de permitir más coordinaciones técnicas con la MML para lograr un traspaso ordenado de la Concesión, en beneficio de la seguridad de los usuarios de las vías concesionadas, RDL indicó el día de ayer que haría sus mayores esfuerzos para lograr permanecer un tiempo adicional en la operación de la Concesión y no parar de operar el día 02 de diciembre.

3. Este esfuerzo ha permitido que se diera una segunda reunión técnica hoy, martes 02 de diciembre, e, incluso, que pueda programarse una tercera reunión técnica para mañana, miércoles 03 de diciembre.

4. No obstante, la situación financiera de la compañía generada por la falta de ingresos no ha cambiado y, pese a los mayores esfuerzos realizados por RDL y las evaluaciones y discusiones con sus proveedores y acreedores, se ha vuelto imposible que RDL pueda operar las vías concesionadas más allá del 03 de diciembre.

5. Como consecuencia de lo anterior, y en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 1432° del Código Civil 1 , el Contrato de Concesión quedaría resuelto de pleno derecho el miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 11:59 pm.

6. RDL reitera que no está abandonando la Concesión, pero le es materialmente imposible seguir operando las vías concesionadas, situación generada como consecuencia de las acciones de distintas entidades del propio Estado peruano, incluida la MML, la cual ha actuado pública y reiteradamente para lograr que RDL sea privada de todas sus fuentes de ingreso.

7. Nada de lo declarado en este comunicado implica una renuncia de derechos. RDL y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano.

¿Por qué se suspendió el cobro de peaje de Rutas de Lima?

Cabe recordar que el cobro de peajes de Rutas de Lima se suspendió por una orden del Poder Judicial que dispuso parar los cobros en las unidades de Villa y Punta Negra, en medio de un conflicto legal por la validez y efectos del contrato de concesión.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó suspender el cobro de peajes en Villa y Punta Negra, al resolver un habeas corpus que alegaba afectación al derecho al libre tránsito de los vecinos de la zona.