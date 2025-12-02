La controversia comenzó a intensificarse desde el 11 de noviembre, cuando Rutas de Lima advirtió a la MML que, tras perder “casi la totalidad de los ingresos”, solo podría operar tres semanas más. En su más reciente carta, enviada el 1 de diciembre, la empresa señaló que logró postergar el cierre gracias al máximo uso de sus reservas y a gestiones con sus acreedores, aunque reconoció que no puede garantizar por cuánto tiempo más podrá seguir operando.

LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima informó a la MML que no cesará operaciones este 2 de diciembre

La postura de la concesionaria

En conversación con Gestión, representantes de la empresa insistieron en que “a Rutas de Lima ya se le acabó la plata” y que la concesión no prevé un mecanismo para este escenario.

Señalan que es una situación atípica, no prevista en el contrato. Y en ese contexto, responden a que si bien no existe un marco legal que garantice una real transferencia de las vías, es un tema que “se verá en los fueros correspondientes”.

La empresa subraya que su prioridad es “la atención al usuario” y que busca una “transferencia segura”, enfocada únicamente en coordinación técnica, sin entrar en disputas legales.

Evitando especular sobre las consecuencias en caso la MML no acepte su petición, la empresa reiteró que no tienen ingresos, ni reservas. Están a la espera de conseguir autorización de los acreedores, para ver si pueden o no extender la operación “un poco más”.

Rutas de Lima informa que están a la espera que sus acreedores informen si pueden operar más días. Foto: GEC.

LEA TAMBIÉN: MML pide calma por retiro de Rutas de Lima y garantiza mantenimiento sin cobros

La MML ratifica su postura y anuncia consecuencias

En principio, mediante un comunicado la Municipalidad sostuvo que no existe un marco legal que permita una entrega “pacífica y acordada” de las vías mientras el contrato esté vigente. La comuna calificó la actuación de Rutas de Lima como “de absoluta mala fe”, señalando que postergar indefinidamente la fecha de abandono expone la seguridad vial y “repudia el contrato”.

Además, informó que notificó a la concesionaria por incumplimiento contractual, tras haber iniciado un proceso de disolución y liquidación, y le otorgó 60 días para responder. También anunció que tiene un Plan Operativo activado para asumir de inmediato los servicios esenciales ante un abandono “inminente” pero de fecha incierta.

Reggiardo denuncia penalmente a Rutas de Lima por anuncio de retiro de peajes desde el 2 de diciembre. (Foto: Andina)

LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima dejaría de operar concesión vial en Panamericana Sur desde el 2 de diciembre

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se presentó en conferencia de prensa y sostuvo que tenían información de que la empresa dejaría las vías este 2 de diciembre, pero que la última carta demostró un retroceso.

“Han reculado. Nos dicen que están evaluando cuánto tiempo más podrán operar sin recursos. Hemos convocado a todos los gerentes vinculados al sector”, declaró.

La gerencia legal de la MML también señaló que Rutas de Lima podría enfrentar denuncias penales, constitucionales y administrativas si abandona la concesión sin cumplir protocolos.

Reggiardo informó que la MML está coordinando con la Policía Nacional y la Policía de Carreteras para garantizar seguridad y continuidad operativa en caso de una salida repentina de la empresa.

“Dicen sí, no, y no está claro. Venimos trabajando con todo nuestro equipamiento y recursos humanos para las próximas semanas”, sostuvo.

Un conflicto sin fecha de resolución

En paralelo, la MML asegura que las reuniones entre ambas partes son solo de supervisión contractual y se mantendrán “bajo protesto”. La concesionaria, en cambio, insiste en que esas reuniones deben servir para coordinar técnicamente una transferencia ordenada que evite afectaciones a los usuarios.

La empresa admite que sus recursos están prácticamente agotados y la Municipalidad prepara un despliegue operativo ante un eventual abandono, pero, por ahora, no una fecha concreta de salida ni una ruta legal clara para el traspaso.