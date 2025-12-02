La controversia comenzó a intensificarse desde el 11 de noviembre, cuando Rutas de Lima advirtió a la MML que, tras perder “casi la totalidad de los ingresos”, solo podría operar tres semanas más. Foto: GEC.
La disputa entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la concesionaria Rutas de Lima entró en una nueva fase este 2 de diciembre, luego de que la empresa comunicara que ya no cesará operaciones hoy -como había anunciado inicialmente- pero reconociera que está al borde del agotamiento financiero. El municipio, por su parte, respondió y reiteró acciones penales, constitucionales y administrativas contra la concesionaria.

