La empresa Rutas de Lima confirmó que no suspenderá sus operaciones este 2 de diciembre, pese a la crisis financiera que atraviesa y a la advertencia previa de un posible cese del servicio.

La decisión fue comunicada mediante una carta oficial dirigida a la Municipalidad Metropolitana de Lima, enviada luego de una primera reunión técnica que la concesionaria calificó como “positiva”.

LEA TAMBIÉN: MML pide calma por retiro de Rutas de Lima y garantiza mantenimiento sin cobros

El documento, firmado por el liquidador Carlos Enrique Corbella Espinoza y remitido a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada del municipio, recuerda que la empresa gestiona la concesión “Vías Nuevas de Lima”, firmada en enero de 2013.

Allí, Rutas de Lima reitera su severa falta de liquidez y solicita mantener coordinaciones institucionales para asegurar la continuidad del servicio.

LEA TAMBIÉN: Municipalidad de Lima declaró en emergencia vías concesionadas a Rutas de Lima

El 11 de noviembre, la concesionaria ya había alertado al municipio que, tras perder casi la totalidad de sus ingresos, venía operando únicamente con reservas. En esa comunicación advirtió que, de no revertirse la situación financiera, solo podría mantenerse operativa por tres semanas más.

Pese a ese escenario, la carta del 1 de diciembre señala que por ahora no será necesario paralizar la operación, aunque la empresa precisó que continúa evaluando cuánto tiempo más podrá sostener el servicio. Esto dependerá, indicó, de decisiones internas y gestiones externas con los acreedores autorizados en el marco de la liquidación.

Rutas de Lima también informó que no tiene libre disposición de sus cuentas ni de los fondos vinculados a la concesión, lo que limita su margen de maniobra para atender obligaciones y cubrir costos operativos.

La compañía confirmó que ya se realizó una primera reunión con representantes de la Municipalidad, encuentro que fue calificado como un paso inicial en un “diálogo positivo”. Señaló además que espera sostener más sesiones de coordinación técnica e institucional en los próximos días.

Como parte de ese proceso, la empresa convocó a una nueva reunión para el 2 de diciembre en sus oficinas, con el fin de comunicar los avances de sus evaluaciones financieras y definir acciones para garantizar la continuidad del servicio.

Rutas de Lima aseguró que informará “a la brevedad” los resultados de dichas evaluaciones, que serán determinantes para conocer la sostenibilidad de sus operaciones en el corto plazo.

LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima dejaría de operar concesión vial en Panamericana Sur desde el 2 de diciembre

Posibles acciones legales

Finalmente, la concesionaria dejó constancia que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes, junto con sus accionistas, ante la situación que enfrenta en el marco de la liquidación.

La continuidad temporal del servicio, sin embargo, dependerá de las próximas decisiones financieras y del diálogo con la Municipalidad de Lima, mientras persiste la incertidumbre sobre la viabilidad futura de la concesión.

Respuesta de la MML

A través de un comunicado, la comuna capitalina rechazó que la empresa pueda realizar una “entrega pacífica y acordada” de las vías, luego que la concesionaria señalara que ya no cesará operaciones hoy, como había advertido previamente.

La MML sostuvo que, mientras el contrato de concesión siga vigente, “no hay marco legal que ampare la entrega pacífica y menos acordada de las vías”, en respuesta directa a la comunicación enviada por Rutas de Lima, en la que confirmó que buscará postergar el cierre de operaciones debido al agotamiento de sus recursos.

En un comunicado, la Municipalidad calificó el comportamiento de la concesionaria como un “actuar de absoluta mala fe”, señalando que la empresa estaría afectando el interés público al postergar su abandono “sin indicar una fecha prevista”, lo cual -según la comuna- expone la seguridad vial de los usuarios y contraviene las obligaciones del contrato de concesión.

La MML informó además que ya notificó a Rutas de Lima por “incumplimiento contractual” al haber iniciado un proceso de disolución y liquidación de la empresa, por lo que se le otorgó el plazo de 60 días establecido en el contrato para responder a la imputación. El objetivo, afirma el municipio, es asumir formalmente la prestación del servicio si corresponde.

Asimismo, la Municipalidad aclaró que las reuniones sostenidas con la concesionaria -como la que Rutas de Lima calificó como “positiva” en su carta- se limitan estrictamente a labores de supervisión previstas en el contrato y “se seguirán realizando bajo protesto”.